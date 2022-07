Charlotte Casiraghi, arriva il lieto annuncio: questo è il terzo | Mamma Carolina al settimo cielo

By

Charlotte Casiraghi sorprende tutti e arriva il lieto annuncio. Mamma Carolina non potrebbe essere più felice! I sudditi sono al settimo cielo per la famiglia Grimaldi.

Carolina di Monaco felicissima per la sua adorata figlia. Charlotte Casiraghi lo annuncia così, questo è il terzo. Il Principato è emozionato.

Charlotte Casiraghi protagonista del gossip

Charlotte Casiraghi è la figlia di Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi. La bella nipote di Alberto II è sempre al centro dell’attenzione. Lei, considerata tra le reali più belle del mondo, è da sempre un’icona di moda e di stile.

Musa di Chanel e testimonial del famoso marchio di moda ormai da anni, è simbolo di bellezza. Elegante e raffinata, Charlotte è la fotocopia di mamma Carolina. Le due, più che madre e figlia, sembrano due sorelle.

Charlotte è mamma di due splendidi figli, Raphael e Balthazar, entrambi nati dall’amore con due uomini famosi. Arriva però un lieto annuncio che ha lasciato tutti senza parole: è in arrivo il terzo, i sudditi del Principato sono al settimo cielo.

Arriva il lieto annuncio: mamma Carolina è felicissima

Charlotte Casiraghi è sempre stata protagonista di gossip e dei pettegolezzi per la sua vita sentimentale. Dopo una relazione lunga con il caricaturista marocchino Gad Elmaleh, che l’ha resa mamma di Raphael, da tre anni è sposata con il produttore cinematografico Dimitri Rassam, la coppia ha insieme un figlio di nome Balthazar.

Dimitri e Charlotte sono una coppia bellissima. I due sono convolati a nozze il 29 giugno 2019 con un rito religioso e prima ancora con quello civile civile celebrato il primo giugno dello stesso anno presso il Palazzo dei principi di Monaco.

In entrambe le occasioni, Charlotte ha indossato due abiti da sposa meravigliosi. L’outfit del rito civile è stato cucito su misura per lei da Saint Laurent. Si tratta di un abito in broccato con tre fiocchi sul davanti, corto fin sopra le ginocchia, a maniche lunghe. L’abito ha esaltato perfettamente la figura della principessa.

Il capo che invece ha indossato per il rito religioso è stato creato dall’italiano Giambattista Valli. Caratterizzato da maniche a sbuffo, pizzo sul corpetto e una gonna ampia, ricordava per certi versi quelli indossato da sua mamma, la principessa Carolina, nel 1978 quando convolò a nozze con Philippe Junot, il suo primo marito.

Per celebrare invece il lieto evento con amici e parenti, Charlotte ha indossato un terzo abito, questa volta di Chanel, privo di spalline, stretto in vita ma con una gonna ampia che esaltava il suo fisico esile e longilineo.

Si mormora che la principessa, che a giugno ha celebrato tre anni di matrimonio con Dimitri Rassam, sia pronta a rinnovare il voto e ad indossare per la terza volta un abito da sposa. Per il momento queste restano solo indiscrezioni ma se così dovesse essere, mamma Carolina sarebbe felicissima per la figlia.