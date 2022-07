Antonino Spinalbese, ma voi avete capito che lavoro fa la nuova compagna? Altro che Belen!

By

Vi siete mai chiesti quale sia effettivamente il lavoro che svolge a nuova fiamma del noto Antonino Spinalbese, ex della showgirl Belen Rodriguez? Ecco tutti i dettagli a riguardo: chi è e che mestiere svolge.

In questi ultimi mesi non si ha fatto altro che parlare della fine della relazione con l’ormai noto parrucchiere che aveva conquistato il cuore della famigerata showgirl Belen Rodriguez. I due appunto dopo aver condiviso insieme dei momenti incredibilmente unici, hanno dato il benvenuto al frutto del loro amore, ovvero Luna Marì. Questo avvenimento gioioso viene subito seguito dal loro allontanamento. Chi ha seguito attentamente la loro storia sa perfettamente che subito dopo il loro allontanamento la famosa showgirl si è nuovamente avvicinata al suo storico ex, nonché padre del suo primo figlio Santiago, Stefano De Martino.

A differenza sua però il noto parrucchiere ha preferito rimanere single per affrontare lenterà situazione a mente lucida. Inoltre, i putiferio mediatico che si è completamente scatenato su di lui, ha cambiato notevolmente la sua quotidianità.

Lui infatti non era affatto abituato a tutto questo clamore, per questo motivo appunto ha preferito mantenere un profilo basso cercando di ricoprire nel migliore dei modi il ruolo di padre per la piccola Luna Marì. Negli ultimi giorni però, dopo lunghi mesi, è trapelata una notizia a dir poco sconvolgente. Vediamo quindi nel dettaglio che mestiere svolge la nuova compagnia.

Vi siete mai chiesti che lavoro fa la nuova fiamma di Antonino Spinalbese? Altro che Belen!

Ebbene, innanzitutto dovete sapere che, come vi abbiamo già anticipato, negli scorsi giorni è trapelato il nome della presunta compagnia del noto ex della showgirl. Prima di potervi confermare effettivamente quale sia il reale lavoro che svolge la donna, dobbiamo ricordarvi di chi si tratta realmente. Stiamo parlando proprio della nota Giulia Tordini. Attualmente non si conoscono tutti i dettagli della loro relazione, ed anzi, i diretti interessati non hanno confermato il loro avvicinamento. Alcuni dettagli però li riconducono l’uno all’altra.

Dovete sapere che lei, a differenza della nota ex fiamma dell’ormai famoso papà, non è legata principalmente al mondo della moda come Belen. Giulia appunto è principalmente vicina al design ed all’eleganza che solo un gioiello può possedere. Lei appunto è la fondatrice e la direttrice creativa di uno dei brand di gioielli più amati dal pubblico. Stiamo parlando indubbiamente di Leda Madera. I cui gioielli sono affascinanti, raffinati ed estremamente particolari.