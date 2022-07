Vi ricordate di Angela Cavagna? Negli anni Ottanta e Novanta conquistò il cuore di milioni di telespettatori con il suo ruolo di sexy infermiera a Striscia la notizia. Ma sapete che fine ha fatto? Non ci crederete mai, la sua vita è completamente cambiata.

Impossibile dimenticarsi di Angela Cavagna, la storica infermiera del noto tg satirico di Antonio Ricci. Grazie alla sua bellezza e sensualità, in pochissimo tempo, conquistò il pubblico degli anni ’80 e ’90.

Ormai sono tantissimi anni che non la vediamo più nel piccolo schermo, purtroppo, ha abbandonato le scene della televisione troppo presto. Ma i telespettatori non si sono affatto dimenticati di lei e sono in tanti a domandarsi che fine abbia fatto: scopriamo di più sulla sua nuova vita.

Angela Cavagna a Striscia la Notizia: impossibile dimenticarsi di lei

Classe 1966, nata a Genova, Angela Cavagna è stata un volto amatissimo di Striscia la Notizia. Sin da bambina era appassionata di ballo, infatti, ha studiato per diverso tempo danza classica, per poi esordire nel mondo dello spettacolo insieme a Sabrina Salerno.

E’ nota nel piccolo schermo per aver lavorato a Domani si gioca e Trisitors e per il suo ruolo di infermiera sexy nello storico tg satirico di Antonio Ricci. Lei rappresenta un vero e proprio sex symbol degli anni Novanta.

Ma nel corso della sua carriera, l’abbiamo vista anche alla Fattoria, il reality condotto da Barbara D’Urso. Al tempo era sposata con Orlando Portento, ma nel 2009 i due divorziarono. Da quel momento, Angela è completamente scomparsa dai riflettori, che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

Angela Cavagna, che fine ha fatto? La sua nuova vita

Dopo aver divorziato da Orlando, passarono solamente tre mesi e la showgirl convolò a nozze con l’imprenditore Paolo Solimano. Ancora oggi la coppia è felice ed innamorata.

Grazie al profilo IG di Angela, seguito da 143 mila follower, sappiamo che vivono alle isole Canarie. Sui social, lei pubblica spesso immagini della sua quotidianità e sembra proprio che non se la passi male.

Sono tantissime le foto in piscina, nei centri benessere o in posti super lussuosi, sempre in compagnia di suo marito. Inoltre, dagli scatti notiamo che all’età di 56 anni è in perfetta forma, una donna meravigliosa e al 100% naturale. Le sue forme fanno invidia alle ventenni, Angela Cavagna è rimasta una vera icona di bellezza.