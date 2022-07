“Abbiamo perso la regina”, terrore a corte: proprio lei trasportata urgentemente in clinica

Buckingham Palace preoccupa tutti. Proprio lei trasportata urgentemente in clinica. principe Carlo e i sudditi sono disperati, la monarchia rischia di perdere la sua futura regina. Ecco che cosa sta succedendo in Inghilterra e come sta adesso la duchessa.

Nuovi problemi per la Royal Family inglese. La futura regina della nazione inglese, Camilla Parker, trasportata di corsa in clinica. Scoppia il panico a corte. Vediamo che cosa sta succedendo in una delle famiglie più chiacchierate del mondo reale.

Camilla Parker preoccupa il mondo

Camilla Parker, la famosa duchessa della Cornovaglia, continua a far parlare di sé. La moglie del principe Carlo è di nuovo nell’occhio del ciclone. Questa volta però a far parlare sono le sue condizioni di salute che preoccupano terribilmente la corte.

Che cosa sta succedendo alla futura regina consorte del regno inglese? Carlo e Camilla sono una coppia sposata dal 2005 ma insieme da una vita. La Parker è stata infatti l’amante del principe del Galles.

Per tanti anni i due hanno intrattenuto una relazione anche quando entrambi erano sposati con partners diversi. Sebbene la Regina Elisabetta abbia fatto fatica ad accettare questa unione, per il bene del figlio ha accolto nella sua grande famiglia Camilla che oggi è duchessa di Cornovaglia ma che domani sarà regina d’Inghilterra o almeno questo è quanto stabilisce il protocollo.

Arrivano però delle notizie che fanno tremare il Regno Unito: la moglie del principe Carlo non sta bene, arriva il ricovero urgente in clinica. Cosa sta accadendo?

Che cosa è successo alla duchessa di Cornovaglia

La moglie del principe Carlo non sta bene, le sue condizioni di salute preoccupano il Regno Unito. Che cosa è successo alla duchessa di Cornovaglia? La futura regina consorte ha avuto un’altra ricaduta, c’entra ancora una volta l’alcoolismo.

Ormai è storia nota che la duchessa alzi frequentemente il gomito e che non riesca a controllare questo vizio che sta mandando in crisi anche il suo matrimonio. Fonti vicine alla famiglia reale hanno fatto sapere che recentemente, il principe Carlo, di rientro nella sua tenuta a Highgrove nel Gloucestershire, intorno a mezzogiorno, abbia trovato sua moglie sbronza tra le aiuole del giardino che circonda la tenuta.

Camilla farfugliava, gridava e diceva parole incomprensibili. Il principe Carlo ha capito immediatamente che sua moglie aveva bevuto un bicchierino di troppo. Il figlio prediletto della Regina Elisabetta ha perso la pazienza e ha chiesto il ricovero immediato della sua consorte in una clinica di riabilitazione.

Carlo ha chiamato un elicottero privato per prelevare la duchessa e farla portare in un centro di riabilitazione scozzese. Ma alla fine, la Parker ha acconsentito a farsi aiutare in un centro nel cuore di Londra.

Il futuro erede al trono è preoccupato, il vizio di sua moglie non è un bene per la sua famiglia, per il loro matrimonio né per la corona: chi vorrebbe una regina ubriaca o con problemi di alcolismo? Carlo sa che prima o poi dovrà affrontare questo discorso con Camilla e entrambi dovranno prendere una decisione per il bene di tutti. Ormai è chiaro a tutti, se si va avanti di questo passo, i sudditi rischiano di perdere la loro futura regina.