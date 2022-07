By

Vanessa Incontrada, una delle attrici più amate e note del mondo dello spettacolo italiano e spagnolo. Non tutti sanno che anche suo marito è molto conosciuto al grande pubblico. Sapete chi è il fortunato? Incredibile ma vero, è proprio lui.

Vanessa Incontrada, attrice ma anche conduttrice e comica di successo che nel corso degli anni ha conquistato milioni di persone con la sua incredibile bellezza e simpatia. Ma non tutti sanno, che lei è legata ad un uomo conosciutissimo e bellissimo.

Malgrado la notorietà della bellissima modella, lei è sempre stata una persona molto riservata. Tiene molto alla sua privacy, infatti, cerca di proteggerla il più possibile, proprio per questo, moltissime persone non hanno idea di chi sia la sua dolce metà: scopriamo di più.

Vanessa Incontrada, carriera e vita privata

Classe 1978, nata a Barcellona il 24 novembre, ma è cresciuta a Follonica, in provincia di Grosseto. Vanessa Incontrada, è entrata a far parte del mondo dello spettacolo all’età di 17 anni come modella.

Il suo talento e la sua bellezza, hanno subito attirato l’attenzione, infatti, dopo poco è diventata una famosa conduttrice televisiva e attrice. La sua carriera è costellata da grandi soddisfazioni, ma nel corso degli ultimi anni, è finita nel mirino dei gossip.

Siccome è sempre stata una persona molto riservata, in pochi sanno a chi è legata. Lui è un uomo di successo e bellissimo. Lo avete mai visto? Conosciamolo meglio.

Vanessa Incontrada, chi è suo marito? Incredibile, proprio lui | FOTO

Il nome del compagno di Vanessa Incontrada, siamo sicuri che vi suonerà familiare. Lui è Rossano Laurini, noto imprenditore e direttore artistico di alcune discoteche di Follonica. Grazie al suo lavoro, ha conosciuto tantissimi personaggi dello spettacolo, infatti, sul suo profilo IG, possiamo vedere i numerosi scatti con diversi vip.

Vanessa e Rossano si sono conosciuti quando entrambi erano impegnati, infatti, lui era sposato con Chiara Palmieri, la sorella dell’ex fidanzato dell’attrice, le due infatti erano molto amiche. Per questo, quando uscirono allo scoperto, finirono nel mirino delle critiche. Vanessa Incontrada, infatti, per difendersi dalle polemiche, disse:

“Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba.”

Dall’amore tra il noto direttore artistico e l’attrice, è nato il loro primo figlio nel 2008, Isal. Attualmente, i due sono felicemente fidanzati, anche se diverse volte sono finiti al centro dei gossip per le loro presunte crisi.