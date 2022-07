Spaghetti alle cozze di Cannavacciuolo, lui ci aggiunge questo in padella: buonissimi

L’estate non può dirsi tale senza un piatto di spaghetti alle cozze! Gli spaghetti alle cozze rappresentano uno dei piatti di pesce più gustosi e veloci della cucina italiana e, oltretutto, sono molto più economici di altri.

Molto più gustosi ed economici degli spaghetti alle vongole!

Gli spaghetti alle cozze fanno parte della tipica cucina partenopea, e non poteva mancare la ricetta dello chef Antonino Cannavacciuolo, che in questo caso gioca in casa! Si tratta appunto di uno dei piatti della sua terra, essendo originario di Vico Equense un comune italiano della città di Napoli in Campania.

Decisamente più economici del gettonato spaghetto alle vongole, gli spaghetti nella tradizione sono conditi con un sugo alle cozze in bianco. Pochi semplici ingredienti: aglio, olio, molluschi, prezzemolo e l’acqua di mare che fuoriesce dalle cozze che deve essere filtrata.

Ma tutto sta in come sapientemente le mani in cucina trattano e combinano gli ingredienti. Al pari dei maghi i più rinomati, gli chef hanno i loro segreti, accortezze che fanno di un solo ingrediente aggiunto alla ricetta, la differenza!

Per questo motivo, quando gli spaghetti alle cozze vengono cucinati, sapientemente, diventano un piatto cremoso e ricco di sapore, e tutto in brevissimo tempo.

Cannavacciuolo svela il trucco per farli perfetti, in quanto ci sono delle accortezza da prendere, il segreto sta nella cottura. Vediamo allora cosa occorre per questa gustosa ricetta e come farli passo passo.