“Si è suicidata”, dolore incolmabile per Maxima D’Olanda: ha perso per sempre la sua piccolina

Maxima D’Olanda, che dolore per la Regina consorte dei Paesi Bassi. La sua piccolina si è suicidata. Dramma senza precedenti nella famiglia reale. I sudditi hanno il cuore spezzato.

Terribile dramma per Maxima D’Olanda e la sua famiglia: ha perso per sempre la sua piccolina, proprio lei si è tolta la vita. Un dolore devastante per la sovrana.

Maxima D’Olanda devastata dal dolore

Maxima D’Olanda è la moglie del Re Guglielmo Alessandro e pertanto Regina consorte dei Paesi Bassi. Lei, che è nata in Argentina ed è figlia di un importante esponente politico di Buenos Aires, ha conquistato il cuore degli olandesi fin dal primo momento in cui, con tutta la sua dolcezza e con il suo sorriso splendente, si è mostrata per la prima volta a coloro che oggi sono i suoi sudditi.

Maxima e Guglielmo Alessandro si sono conosciuti a Siviglia nel 1999 in occasione della Feria De Abril. Tra di loro è stato amore a prima vista. Nel 2001 si sono fidanzati ufficialmente e l’anno successivo sono convolati a nozze ad Amsterdam. Hanno tre figli: Caterina Amalia, Alexia e Ariane.

Proprio dalla famiglia reale dei Paesi Bassi arriva una notizia sconvolgente: Maxima ha perso per sempre la sua piccolina, proprio lei si è tolta la vita. Ecco il dramma senza precedenti che ha sconvolto gli equilibri della Royal Family.

Si è tolta la vita: la Regina dei Paesi Bassi perde la sua piccolina

Dramma senza precedenti direttamente dei Paesi Bassi: Maxima è devastata, proprio lei ha deciso di togliersi la vita. Stiamo parlando di Ines Zorreguieta, la sorella della Regina. Ines Zorreguieta aveva 33 anni, il suo corpo è stato rinvenuto esanime nel suo appartamento nel pieno cuore di Buenos Aires.

Lei che era completamente diversa dalla sorella Maxima, ha mantenuto un profilo sempre basso. Si è dedicata alla sua grande passione, la musica. Era una cantante e una chitarrista.

Purtroppo da tempo soffriva di depressione e disturbi alimentari. L’anoressia stava consumando il suo esile corpo. Ha sempre vissuto un rapporto molto complicato con il suo aspetto fisico e in più occasioni la si è vista accanto alla Regina, debole ed emaciata, segno che il terribile male aveva ormai preso il sopravvento sulla sua vita.

Questo terribile dramma è accaduto nel 2018, ma per Maxima il dolore è sempre lo stesso, anche oggi. La perdita della sua amata sorella è un lutto quotidiano dal quale, fanno sapere fonti vicine alla famiglia reale, non si è ancora ripresa.

La Regina consorte dei Paesi Bassi e Ines erano molto legate. La giovane donna morta suicida è stata damigella al matrimonio della sorella nonché madrina della ultimogenita di Maxima e Guglielmo, Ariane.

L’ossessione per il corpo e la forma fisica hanno dominato la sua mente per anni. Fin da piccola Ines ha avuto problemi a gestire le sue emozioni e il suo corpo: l’anoressia l’ha portata via, la ragazza non è riuscita a gestire la situazione, un profondo stato di malessere si è impossessato di lei e l’ha portata a porre per sempre fine alla sua giovane vita.

Le diete, il controllo del peso e l’ossessione maniacale della perfezione hanno distrutto lei e la sua famiglia. La morte di Ines ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Maxima.