Serena Bortone pazza di gioia assieme a lui, inchiodata col famosissimo 30enne | FOTO

Serena Bortone lascia tutti senza parole. La famosa conduttrice Rai beccata insieme a lui, un famosissimo trentenne. Arriva la foto che fa il giro dei social e fa rimanere di stucco.

Serena Bortone inchiodata insieme a un uomo. Lei, pazza di gioia, si mostra accanto a lui, un famosissimo e conosciutissimo personaggio del piccolo schermo, molto più giovane di lei. Ecco che è il fortunato.

Serena Bortone scatena i social

Conduttrice, giornalista e autrice televisiva, Serena Bortone è un vero portento. La bionda peperina ha tenuto compagnia per un altro anno ai telespettatori della Rai con il suo programma “Oggi è un altro giorno” che si è concluso con dati di ascolto straordinari.

Solo qualche giorno fa ha chiuso i battenti per la consueta pausa estiva con la speranza di ritornare in onda a partire dalla prossima stagione televisiva. Lei, con grande sorpresa di tutti, si è sciolta in un pianto di commozione ringraziando il direttore Rai che ha creduto nella sua professionalità e nel suo talento.

Ora è il momento però di staccare la spina e di godersi il meritato relax. A proposito di questo, sapete con chi è stata beccata la bella conduttrice? Proprio insieme a lui, un uomo molto famoso e più giovane di lei. Arriva lo scatto social che fa il giro del web.

La conduttrice beccata insieme a lui, famoso e più giovane di lei

Serena Bortone lascia tutti a bocca aperta e si mostra insieme a lui: beccata in compagnia di un uomo molto famoso e soprattutto più giovane di lei. Il lui in questione è Marco Carrara.

Che cosa ci fanno insieme i due conduttori televisivi? Forse è scattata la scintilla? In realtà i due, che sono amici da tempo, hanno preso insieme parte alla prima di Mass di Bernstein che finalmente ha inaugurato l’apertura dell’Opera alle terme di Caracalla, al circo Massimo, dopo due anni di chiusure.

Questo evento è stato l’occasione per i due presentatori di mostrarsi insieme. Serena e Marco, in uno scatto che ha fatto il giro del web, appaiono sorridenti e felici, vestiti di bianco con alle spalle un teatro ormai vuoto. Che belli insieme! Sembrano davvero perfetti l’uno per l’altra.

Marco Carrara è un conduttore televisivo di grande spessore che inizia a muovere i primi passi nel mondo del piccolo schermo nel 2011 come analista nella trasmissione Tv talk: da quel momento per lui la strada del successo è ormai scritta.

Il pubblico lo ritrova poi ad Agorà, programma nel quale ha uno spazio tutto suo in cui parla di politica, cronaca e costume e poi come conduttore di Timeline, in onda sulla Rai, in cui si parla del mondo social. Definito personaggio rivelazione dell’anno nel 2020 agli Italian TV Awards, è il volto della Rai più giovane degli ultimi anni.

Serena Bortone invece non ha bisogno di presentazioni. La famosa conduttrice ha una carriera brillante alle spalle: è stata giornalista, inviata, conduttrice e autrice televisiva per la trasmissione TeleCamere, nel 2013 è volto di Agorà Estate e dal 2020 la presentatrice di Oggi è un altro giorno, la trasmissione che ha marcato ancora di più il suo successo e ha messo in mostra la sua bravura e la sua professionalità.