Infarto, questa bibita è un colpo di grazia: in estate la beviamo sempre | Ti distrugge

Ecco che vi sveliamo qual è la bibita peggiore per la tua salute, può farti venire un infarto. Continua a legger per scoprirlo.

Le bevande peggiori per la salute

La Harvard School of Public Health (HSPH) consiglia di limitare innanzitutto i succhi di frutta, bibite spesso promosse come bevande salutari e persino come rimedi per la perdita di peso.

I succhi, invece, possono avere la stessa quantità di zucchero e calorie della soda. Una lattina da 12 once di Coca-Cola ha 140 calorie, mentre solo 8 once di succo hanno tra le 100 e le 150 calorie.

I succhi degli spremiagrumi e dei succhi in bottiglia mancano di fibre e di alcuni nutrienti che vengono distrutti o rimossi durante la lavorazione.

Senza fibre, vengono digeriti rapidamente e non sono altrettanto soddisfacenti e possono causare picchi di zucchero nel sangue.

È meglio consumare il frutto intero. Un’arancia ha il doppio della fibra e metà dello zucchero di un bicchiere di succo d’arancia da 12 once.

Un’altra bevanda che nessuno si aspetterebbe che fa in realtà così male al corpo è il tè. Di per sé è una bevanda benefica, perché contiene composti chimici chiamati polifenoli, o flavonoidi, che agiscono come antiossidanti, che controllano gli effetti dannosi dei radicali liberi nel corpo.

Sebbene il tè possa essere benefico, il classico tè del sud non lo è perché ha molto zucchero aggiunto. Le bevande in bottiglia o al ristorante possono avere fino a 150 calorie in una porzione da 12 once.

“Oltre all’aumento di peso, il consumo di routine di queste bevande ad alto contenuto di zucchero può aumentare il rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiache e altre malattie croniche. Inoltre, un maggiore consumo di bevande zuccherate è stato collegato a un aumento del rischio di morte prematura”,

spiega l’HSPH.

Continua a leggere, però, per scoprire qual è la bibita peggiore per la tua salute.

Infarto, ecco la bibita peggiore per la tua salute

Uno studio, pubblicato sul Canadian Journal of Cardiology, ha evidenziato che la peggiore bevanda che si possa bere è sicuramente l’energy drink.

Le persone più giovani, in particolare, dovrebbero evitarla e in generale non beverne mai di più di una lattina da 250 millilitri al giorno. Lo studio ha mostrato, inoltre, che i bambini al di sotto dei 6 anni non dovrebbero berne neanche 50 milligrammi.

Il motivo è la caffeina di queste bevande, che avrebbe fatto aumentare i casi di ospedalizzazioni degli adolescenti, che lamentavano aritmia, fobie, ansia, problemi gastrointestinali e disturbi neurologici, palpitazioni e sudorazione.

Addirittura, sono stati registrati casi di infarto: la caffeina contenuta in queste bevande, infatti, non sarebbe la unica. Gli energy drink celerebbero tanta altra caffeina descritta con altri nomi come la guaranina, il ginseng e la taurina.