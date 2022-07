“Che belli insieme”, Michelle Hunziker: dopo Angiolini scatta il bacio con lui | FOTO

La famosa conduttrice Michelle Hunziker, dopo l’allontanamento dall’imprenditore Tomaso Trussardi e dopo la relazione con Giovani Angiolini decide di baciare proprio lui. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta effettivamente.

Negli ultimi mesi la vita sentimentale della famosa showgirl è stata argomento di innumerevoli notizie di gossip. Dopo l’allontanamento dal noto imprenditore Tomaso Trussardi la donna appunto ha deciso di intraprendere una relazione sentimentale con il famoso medico chirurgo Giovanni Angiolini. I due appunto hanno iniziato ad attirare l’attenzione nei loro confronti proprio per via delle loro fughe segue segrete.

È proprio grazie ai paparazzi che i due sono usciti allo scoperto, anche se tuttora entrambi si definiscono felicemente single. In diverse occasioni appunto la donna ha affermato di non volersi impegnare in un’altra relazione sentimentale per il momento. Inoltre è rimasta in ottimi rapporti con l’ex marito cosa da non far attraversare ulteriori momenti difficili alle due splendide bambine che hanno avuto insieme.

Molto probabilmente proprio per questo motivo la donna attualmente non si sente pronta di affrontare pubblicamente il pensiero e l’impegno di una nuova storia. Pare però che nelle ultime ore ogni suo pensiero negativo si sia dissolto nel nulla dal momento che inaspettatamente ha deciso di baciare proprio lui lasciando così a bocca aperta tutti i suoi fan.

Michelle Hunziker, altro che Giovanni Angiolini, bacia proprio lui: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbaio ciò anticipato nelle scorse ore la nota conduttrice, amata immensamente dal pubblico italiano, ha deciso di sorprenderci ancora una volta con un gesto che non è passato affatto inosservato. Ancor prima di avvicinarsi al noto medico la donna si è esposta pubblicamente mostrandosi fianco a fianco con il suo storico ex Eros Ramazzotti. In molti appunto si sarebbero aspettati un avvicinamento sentimentale tra i due, pare però che entrambi si siano semplicemente riavvicinati in onore dei vecchi tempi.

Eros e Michelle nuovamente insieme 😍😍😍 pic.twitter.com/UELovgtesQ — Marietta (@Mariettamitica) July 3, 2022

Nelle scorse ore però i due si sono mostrati nuovamente insieme. Pare quindi che il loro rapporto ormai sia più forte di prima. Il noto cantante appunto ha deciso di collaborare insieme a lei per realizzare il videoclip del suo nuovo brano. Per coronare il loro avvicinamento il noto cantante ha deciso di pubblicare alcune riprese dietro le quinte. Come potete ben vedere i due si sono scambiati perfino un dolce bacio sulla guancia in segno di affetto e di stima l’uno nei confronti dell’altra. Inoltre il cantante ha aggiunto ciò come descrizione: “AMA in ogni forma libera.”.