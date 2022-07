Albano, batosta dalla Lecciso: lo ‘dimentica’ col famoso collega | Proprio lui

By

Ecco che cos’è successo tra il celebre cantante Albano e la sua compagna, Loredana Lecciso. Nessuno dei suoi fan se lo aspettava.

Che cosa è successo di nuovo all’interno della coppia formata da Albano e Loredana Lecciso? Nessuno sapeva che tra i due si sarebbe messo in mezzo proprio lui.

Si tratta di un famosissimo personaggio dello spettacolo, noto protagonista di una soap opera americana molto famosa in Italia. Continuate a leggere per scoprire tutto!

L’amore tra Albano e Loredana Lecciso

Albano e Loredana stanno ormai insieme da diversi anni e hanno messo al mondo due bellissimi figli che hanno completato la loro coppia. Tra l’altro entrambi sono la fotocopia impressionante di mamma Loredana!

Purtroppo, però, sono avvenuti numerosi accadimenti che hanno mandato in crisi l’amatissima coppia.

Il ritorno dell’amicizia tra Albano e Romina Power, ad esempio, ha mandato seriamente in crisi Loredana Lecciso e non sono mancate le liti, i tiri e molla e le separazioni tra il cantante di Cellino San Marco e la showgirl pugliese.

Sembrava che tra i due fosse tornato il sereno, fino a quando non ha iniziato a circolare una foto incredibile, pubblicata dalla stessa Loredana Lecciso sulla sua pagina ufficiale su Instagram.

Continuate a leggere per vedere la foto shock, siamo sicuri che non crederete ai vostri occhi.

Loredana Lecciso in dolce compagnia

Nessuno si aspettava che un giorno Loredana Lecciso avrebbe pubblicato la foto in questione. La nota showgirl compagna di Albano si è mostrato infatti in compagnia di un celebre attore americano trapiantato in Italia.

Ecco di seguito la foto che sta facendo il giro del web e che ha scioccato tutti i fan della coppia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Avete riconosciuto il personaggio in questione? Non si tratta di altri se non di Ronn Moss, il celebre Ridge Forrester della soap opera americana Beautiful.

In molti hanno pensato che tra i due ci fosse del tenero. A mettere a tacere le voci insistenti al riguardo ci ha pensato la stessa Loredana Lecciso, che, nonostante abbia definito Ronn Moss “bellissimo” ha specificato negli hashtag che siano solo amici.

E voi cosa ne pensate? Credete davvero che tra Loredana e Ronn Moss non ci sia altro che una bellissima amicizia? Come pensate che abbia reagito Albano alla pubblicazione della foto che sta facendo tanto discutere? Fatecelo sapere!