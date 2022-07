Francesco Totti e Ilary Blasi rappresentano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. Ma lo sapete che il noto calciatore, prima di conoscere la biondissima letterina con chi è stato? Non ci crederete mai: si tratta proprio di lei.

Anche chi non è un appassionato di calcio, conosce la carriera del campione Francesco Totti. Come ben saprete, il suo unico amore non è stato solo la Roma ma anche diverse donne. La più importante e l’unica che è rimasta realmente nel suo cuore è Ilary Blasi.

Sapete chi è il suo primo grande amore? Non ci crederete mai, ma la conosciamo benissimo, è stata anche più famosa della sua attuale moglie. Avete capito di chi si tratta? Scopriamo se avete indovinato.

La vita privata di Francesco Totti

Francesco Totti, ha avuto una carriera costellata da grandi successi e riconoscimenti, sempre con la sua squadra del cuore, la Roma. Ma non solo, nella sua vita hanno fatto parte anche diverse donne.

L’ultima e quella attuale, è la bellissima conduttrice televisiva, Ilary Blasi. La loro storia d’amore ha fatto impazzire il mondo del gossip, ancora oggi sono una delle coppie più amate e note del panorama televisivo italiano.

Ma sapete che prima di fidanzarsi con la bella letterina, dal quale ha avuto tre figli, ovvero, Cristian, Chanel e Isabel, ha avuto diverse relazioni nel corso della sua carriera? Una in particolare, fece molto scalpore, dato che la ragazza in questione, all’epoca era molto famosa, proprio come oggi. Avete capito di chi stiamo parlando? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Chi è l’ex fidanzata di Francesco Totti? La conosciamo tutti | FOTO

Ilary Blasi, la donna più importante di Francesco Totti. Ma chi conosce bene il numero dieci, sa che il capitano giallorosso ha avuto diversi flirt ma anche storie d’amore. Durante la sua carriera, infatti, non solo è stato al centro dell’attenzione per il suo talento, ma è finito diverse volte nel mirino della cronaca rosa.

Una storia d’amore che fece proprio molto scalpore, fu quella con la storica ex ballerina e ora conduttrice radiofonica Rossella Brescia. Purtroppo del loro legame non sappiamo quasi nulla, dato che al tempo, erano i personaggi del momento e cercarono di proteggere il più possibile la loro privacy. Anche negli anni a seguire non hanno mai dichiarato nulla a riguardo.