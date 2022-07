Tiramisù di Carlo Cracco, il suo magico ingrediente segreto per renderlo cremosissimo

By

Oggi vi sveliamo una ricetta magnifica che siamo sicuri che riprodurrete all’istante, è quella del tiramisù di Carlo Cracco.

Il noto chef ha deciso di regalarci una ricetta incredibile, che siamo sicuri che vi stupirà. Continuate a leggere per scoprire ingredienti e procedimento!

E sappiate che tutto il segreto sta nella preparazione del cremoso al caffè, che è l’ingrediente principale che vi aiuterà a rendere questo dolce indimenticabile per voi stessi, per i vostri amici e tutti i familiari che avranno modo di provarlo.

Il segreto per renderlo cremoso

Non tutti lo sanno, ma la prima cosa da fare per la buona riuscita del dolce è quella di preparare il cremoso al caffè.

Il procedimento è quello di ammollare la colla di pesce nell’acqua fredda e lasciare che il tutto rimanga così per circa 10 minuti.

A quel punto, dovrete inserire il latte all’interno di una pentola e lasciare che arrivi al suo bollore.

Unite ora il tuorlo che avrete già mescolato con lo zucchero e lasciate che cuocia fino a quando non raggiungerà quasi il bollore.

Ora versate questa crema sul cioccolato fondente, unite la colla di pesce e miscelate il tutto con l’aiuto di un mixer, fino a quando non otterrete un composto liscio. Ora dovrete lasciare che tutto il composto raffreddi e cristallizzi per almeno 12 ore in frigorifero.

Ingredienti e procedimento per il tiramisù

Ecco di seguito tutti gli ingredienti:

40 biscotti

2 confezioni di mascarpone

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1/3 tazze di zucchero

50 grammi di cacao

2 cucchiai di caffè solubile

2 cucchiai di zucchero

1 tazza d’acqua

Ecco di seguito la preparazione

Per prima cosa dovrete aggiungere al caffè solubile 2 cucchiai di zucchero e sciogliere. Dopo, all’interno di una ciotola, unire il mascarpone e lo zucchero, l’essenza di vaniglia, quindi mescolare il tutto con una frusta a palloncino per aumentarne il volume.

In un contenitore disporre i biscotti uno a uno, precedente immersi nel cremoso al caffè, quindi aggiungere il mascarpone e con un colino spalmare il cacao sopra il mascarpone.

Fare diversi strati fino a raggiungere la parte superiore del contenitore. Mettere in frigo per circa 30 minuti. Per finire servite una porzione su un piattino e accompagnate con un caffè americano o cappuccino.

E voi pensate che farete questa meravigliosa ricetta seguendo tutto il procedimento di Carlo Cracco? Ricordatevi che il segreto sta nel realizzare il cremoso di caffè.