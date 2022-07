By

Piero Barone è uno dei tre cantanti de Il Volo, insieme a Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Il suo è un successo internazionale, ma sapete chi è sua madre? La donna che ha creduto in lui sin dall’inizio: conosciamola meglio.

Il Volo, tre ragazzi amati non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero. In pochissimi anni si sono esibiti nei palchi più importanti del mondo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, due tenori e un baritono. Il trio è conosciutissimo, proprio per questo, incuriosiscono milioni di fan con la loro vita privata.

Proprio per questo, spesso, sono finiti nel mirino dei gossip, in particolare, Piero Barone. In pochi sanno chi è sua madre, la donna che ha creduto nel suo successo dal primo giorno. L’avete mai vista? E’ una donna bellissima.

Piero Barone, carriera e vita privata

Classe 1993, nato a Naro, in provincia di Agrigento, il 24 giugno sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica sin da piccolo ed è proprio grazie al nonno che inizia ad intraprendere il suo percorso nel mondo della musica.

Nel 2009 partecipa a Ti lascio una canzone ed è proprio lì che conosce Gianluca Ginobile e Ignazio Boschetto. I tre ragazzi crescono insieme e in poco tempo conquistano il cuore del pubblico. Il loro talento li ha portati subito nei palchi più importanti del mondo.

Riguardo la sua vita sentimentale, sappiamo che nel corso della sua carriera ha avuto due storie importanti. La prima è stata quella con la figlia dell’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Valentina. Nel 2019, invece, è stato legato a Veronica Ruggeri, nota inviata de Le Iene.

Tantissimi fan però, sono curiosi di scoprire sempre di più la sua vita privata. Ad esempio, sapete chi è sua mamma? Sicuramente no, è una donna bellissima e tra i due c’è una somiglianza clamorosa: conosciamola meglio.

Piero Barone, chi è sua mamma? Una donna meravigliosa | FOTO

La mamma del noto membro della band, Il Volo, si chiama Eleonora Ognibene. Dalle foto possiamo notare la sua incredibile bellezza, inoltre, non possiamo fare a meno di vedere la clamorosa somiglianza tra madre e figlio. Sul web, circolano diverse foto di loro due insieme, Piero, in diverse occasioni ha pubblicato alcuni scatti della donna, sul suo seguitissimo profilo IG.

Di lei non abbiamo molte informazioni, dato che è una persona molto riservata. Ma sappiamo che è la sua prima fan, infatti, lo ha sempre supportato. Il successo di Piero è stata una grandissima soddisfazione per Eleonora.