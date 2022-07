Pasta al pomodoro di Cracco, ti viene saporita solo se i pomodori vengono cotti così

Ecco come si prepara la pasta al pomodoro di Cracco, un piatto unico e speciale che siamo sicuri che vi farà impazzire. Non lo crederete mai.

Continuate a leggere per scoprire come mai è così speciale il piatto preparato dal noto chef Carlo Cracco. Nessuno se lo aspettava, ma tutto il trucco è nascosto nella preparazione del sugo.

Ecco il segreto del sugo

Non tutti lo sanno, ma la cottura del sugo è fondamentale per una buona preparazione della pasta.

Per prima cosa, infatti, bisogna fare la passata di pomodoro, inserendo in ordine gli ingredienti all’interno di una padella: in particolare gli spicchi di aglio in camicia e schiacciati, l’olio, il pomodoro, il sale e il basilico.

È fondamentale che la passata si restringa il più possibile. In sintesi, dovete aspettare più o meno 30 minuti affinché la salsa raggiunga la consistenza giusta prima di aggiungere la pasta.

A quel punto, utilizzate un’altra padella a cui dovrete aggiungere i pomodorini tagliati in due. Ricordatevi che la parte piatta dei pomodori andrà sul fondo della padella. Cuocete fino a quando non si bruciacchieranno. Sarà a quel punto che potrete unire tutti gli ingredienti e aggiungere la pasta.

Continuate a leggere per scoprire tutti gli ingredienti e il procedimento per preparare questo gustosissimo che siamo sicuri che non dimenticherete.

La ricetta della pasta al pomodoro di Cracco

Ecco di seguito gli ingredienti:

500 grammi di pasta

1 kg di passata di pomodoro

10 pomodorini

2 spicchi d’aglio

q.b. di basilico

q.b. di sale

q.b. di olio

Ed ecco invece il procedimento:

In una padella, preparate il sugo seguendo il procedimento che vi abbiamo spiegato in precedenza.

Dovete aggiungere l’aglio e l’olio prima di inserire il sugo, quindi poi il sale e il basilico. Dovete fare in modo che il sugo stringa. Servono circa 30 minuti, per fare in modo che il sugo risulti della consistenza giusta, quindi calcolate bene i tempi di cottura della pasta.

Nel frattempo, in una pentola, versate dell’acqua calda e lasciate che arrivi a ebollizione. Quindi aggiungete il sale e tutta la pasta che preferite. Unite poi la pasta con il sugo che avete preparato, versate un filo di olio a crudo e servite la vostra gustosissima pietanza.

Che ne pensate? Fateci sapere se preparerete questa meravigliosa ricetta che siamo sicuri che piacerà a tutta la famiglia e agli amici!