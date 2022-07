Pane in cassetta, abbiamo sempre sbagliato: il metodo geniale per chiuderlo in 2 secondi

Come chiudere la confezione in 2 minuti

Un anno dopo, depositò un brevetto per una “macchina per affettare il pane in un solo passaggio” e costituì la propria società, per commercializzare la produzione della sua invenzione.

All’inizio i panettieri erano scettici; per diversi mesi nessuno ha mostrato interesse per il dispositivo in quanto era considerato troppo ingombrante e complesso per la produzione quotidiana di pane.

Come ultima risorsa, Otto Rohwedder chiese ad suo amico, un panettiere sull’orlo del fallimento, se volesse dare una possibilità all’affettatrice.

La prima fetta di pane a fette fu introdotta con il nome di “Kleen Maid Sliced Bread” e arrivò sugli scaffali il 7 luglio 1928.

Questo fece schizzare le vendite di questo nuovo modo di concepire il pane quasi da un giorno all’altro, ottenendo un’immensa popolarità e recensioni entusiastiche da parte della stampa.