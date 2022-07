Soleil Sorge, clamoroso scoop: ‘frega’ il posto a Signorini | Mai accaduto nulla del genere

By

Soleil Sorge, regina dei gossip. Spunta lo scoop clamoroso sull’influencer italo-americana: proprio lei ‘frega’ il posto a Signorini. Non si era mai verificata una cosa del genere. I dettagli.

Soleil Sorge si può considerare ormai a tutti gli effetti una star dei social e del piccolo schermo. Sapete che cosa ha fatto? Ha messo in panchina proprio colui che le ha donato il successo. I fan sono senza parole.

Soleil Sorge, scoop clamoroso sull’ex gieffina

Sono ormai diversi anni che Soleil Sorge è protagonista dei social ma il suo estro artistico è venuto fuori solo grazie ad Alfonso Signorini. Il direttore di Chi l’ha fortemente voluta dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, il game show che ha fatto brillare la bella influencer italo-americana.

Oggi Soleil si può considerare a tutti gli effetti una star del mondo social ma soprattutto del piccolo schermo. Dopo la sua esperienza del bunker di Cinecittà, è diventata opinionista della trasmissione Mediaset La pupa e il secchione show, il programma condotto da Barbara D’Urso dove i telespettatori l’hanno potuta ammirare in una veste diversa da quella di concorrente.

Dopo la fine di questo programma, non si è fermata un solo momento, ha creato addirittura una linea di moda, la State of Soleil e tra shooting e ospitate l’abbiamo vista sempre volentieri in televisione. Proprio su di lei arriva uno scoop clamoroso che lascia tutti senza parole: la Sorge ‘frega’ il posto a Signorini. E chi lo avrebbe mai detto?

L’influencer ‘frega’ il posto a Signorini

Soleil Sorge è una diva e di lei non smette di parlare un solo momento. Da qualche ora è protagonista di gossip e pettegolezzi per via di uno scoop clamoroso senza precedenti: proprio lei ‘frega’ il posto ad Alfonso Signorini.

Secondo alcune indiscrezioni, la bella ex gieffina sarebbe pronta ad essere conduttrice di una nuova trasmissione prossimamente in onda. Non sappiamo ancora di quale programma si tratti, probabilmente di uno cucito su misura per lei.

Come è stato affermato sui social dalla pagina ‘caffeuccissimo’, Soleil Sorge potrebbe essere protagonista di un programma scritto e pensato da Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.

La spalla di Alfonso Signorini nonché ex opinionista del Grande Fratello Vip 6, già durante la partecipazione di Soleil al game show di Cinecittà aveva annunciato che tra tutti i concorrenti in gara, la Sorge sarebbe stata l’unica ad aver avuto un futuro luminoso in televisione.

I fan sono entusiasti delle belle parole dedicate alla loro idola dalla moglie di Paolo Bonolis e per sostenere la loro beniamina si sono spinti oltre e hanno fatto una richiesta particolare niente poco di meno che ad Amadeus.

L’esercito di fan della Sorge ha chiesto infatti al conduttore del Festival di Sanremo 2023 di scegliere come co-conduttrice anche Soleil. I follower si augurano che la loro richiesta social possa essere accettata.

Insomma, Soleil ‘frega’ il posto a Signorini. Ormai è lei la primadonna della TV e nessuno può rubarle lo scettro che si sta conquistando con grande onestà e tenacia. Alfonso Signorini messo in panchina. Sembra inoltre, che attualmente, tra i due non scorra buon sangue.

Mentre il conduttore del reality di Canale 5 si è concesso una breve vacanza con alcuni ex gieffini come le sorelle Selassié, Alex e Delia Duran, Soleil ha dato buca. Tra i corridoi del gossip si dice che tra i due ci sia dell’astio.