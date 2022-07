Marmellata di limoni con 2 ingredienti: più buona di quella che trovi al supermercato

By

La vostra colazione sarà ancora più deliziosa con una fetta di pane tostato con della marmellata di limoni fatta in casa!

I limoni sono ottimi alleati della salute oltre che ricchi di proprietà antiossidanti e antibatteriche.

Marmellata di limoni

Con solo 2 ingredienti, limoni e zucchero avremo dei barattoli di una gustosa marmellata da gustare in ogni moneto dell’anno e per i più diversi impieghi!

Perfetta nei mesi sia estivi che invernali, con la confettura di limoni si potranno preparare delle merende e colazioni sane e genuine.

Perfetta sul pane, ma anche per fare una deliziosa e fresca crostata al limone o per la preparazione di tanti dolci al cucchiaio!

Con i limoni si ottiene una marmellata ancora più profumata e gustosa, una vera e propria confettura che esprime tutta la sua sicilianità grazie al sapore dei limoni IGP di Sicilia.

Innanzitutto, come per tutta la frutta, la scelta di agrumi profumati e di varietà dal gusto deciso farà la differenza, così come la loro maturazione.

Vediamo allora cosa occorre e come procedere per la preparazione della marmellata di limoni.

Ingredienti per 3 barattoli da 200 gr

1 kg di limoni biologici

650 gr di zucchero

Preparazione

Iniziamo la preparazione della nostra marmellata di limoni lavando accuratamente i limoni. Per farlo occorre strofinarli con uno spazzolino dalle setole dure. In questo modo saremo sicuri di eliminare ogni eventuale impurità presente sull’agrume.

Una volta terminato, i limoni vanno affettati in modo sottile e privati dei semi, quindi vanno messi in una pentola capiente, e va versata acqua fino a che le fettine non sono del tutto immerse e ricoperte.

Le fettine dovranno restare a bagno nell’acqua per un giorno intero. Una volta passate le 24 ore si scolano i limoni e si elimina tutta l’acqua di ammollo, poi vanno disposti di nuovo nella pentola e va versata nuovamente dell’acqua fino a ricoprirli nuovamente.

Una volta portata a bollore la pentola, questa va fatta stare sul fuoco per circa 10 minuti. Quindi si scolano i limoni dall’acqua lasciando che ne rimangano solo 300 grammi.

A questo punto vanno inserite nuovamente le fettine di limoni nella pentola con i 300 gr di acqua e va unito anche lo zucchero.

Gli ingredienti dovranno cuocere a fuoco molto basso per 1 h circa lavorando con un cucchiaio di legno continuamente. Questo è un momento delicato e si dovrà prestare molta attenzione a non fare attaccare la marmellata, lasciandola non custodita.

Se si seguiranno alla lettera le indicazioni la marmellata non diventerà scura, ma risulterà di una consistenza che non cola e, bella corposa.

Ora siete liberi di scegliere che aspetto dare alla vostra marmellata di limoni, potete scegliere di frullare il tutto con un minipiner.

In questo modo la vostra marmellata non mostrerà di avere alcuna buccia, in caso contrario potete scegliere di lasciarla così come si trova, o frullarne solo una parte. La scelta sarà a vostro gusto!

Conservazione della marmellata di limoni