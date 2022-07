“La malattia è tornata”, dramma a Monaco: i gemellini di Charlene rimasti senza mamma

Charlene di Monaco torna a far preoccupare. I gemellini sono rimasti senza la loro mamma: “La malattia è tornata”, un nuovo dramma nella casa reale dei Grimaldi fa preoccupare il Principato.

La famiglia Grimaldi di nuovo nell’occhio del ciclone, Charlene protagonista di un altro dramma: i gemellini privati della loro mamma, la brutta malattia è tornata di nuovo. Ecco che cosa sta succedendo in una delle famiglie reali più chiacchierate del momento.

Nuovo dramma a Monaco: Charlene preoccupa tutti

Charlene Wittstock torna ad essere prepotentemente la protagonista di un nuovo dramma. Lei che si pensava finalmente fosse tornata a vivere serenamente lasciandosi alle spalle la malattia e la depressione, ritorna a destare preoccupazione.

I sudditi sono in ansia per lei e soprattutto per i suoi gemellini che sono rimasti senza la loro adorata mamma. Ma che cosa le è successo? Il 2021 e anche l’inizio del 2022 non sono stati semplici per la moglie di Alberto II che ha dovuto combattere prima contro una brutta infezione che le è costato un ricovero in Sudafrica per tanti mesi e poi contro un esaurimento psicofisico che l’ha costretta a permanere in una clinica di riabilitazione svizzera fino a poco tempo fa.

Eppure sembrava che tutto si fosse finalmente sistemato e che Charlene avesse ritrovato il sorriso di un tempo ma ecco che, come una spada di Damocle, una nuova sciagura si abbatte sulla famiglia Grimaldi. Che cosa è accaduto stavolta alla Wittstock? Scopriamolo.

I gemellini rimasti senza mamma

La terribile malattia è forse tornata? Charlene di Monaco fa preoccupare tutti, i suoi gemellini sono rimasti senza la loro mamma. Che cosa sta succedendo alla principessa? Charlene di Monaco insieme al marito e ai figli è volata a Oslo in visita ufficiale.

Il 22 giugno si è lasciata fotografare dai paparazzi complice e affiatata con il marito, mentre si scambiano baci e abbracci: il sereno tra di loro sembra essere finalmente ritornato ma ecco che il dramma si abbatte nuovamente sulla famiglia più famosa del Principato: Charlene non si è presentata ad un altro evento ad Oslo al quale era attesissima.

Alberto, come riporta il settimanale tedesco Frau Aktuell, è stato beccato da solo, insieme ai figli, a Longyearbyen. Grande assente Charlene. Che fine ha fatto la principessa monegasca? Mentre qualcuno parla di una nuova crisi con Alberto, gossip sempre più rumorosi vedono invece il ritorno della malattia.

Charlene di nuovo non sta bene? Un nuovo esaurimento psicofisico l’ha costretta a saltare questo evento pubblico? A che cosa si deve questa sparizione improvvisa? Queste domande restano per il momento senza risposta.

Nessuno ha commentato l’assenza della sovrana, nessun comunicato ufficiale è stato emesso dal palazzo dei principi. Alcuni settimanali francesi come Ici Paris ritengono che l’assenza di Charlene sia dovuta al fatto che la principessa si sia affaticata particolarmente e che ora abbia bisogno di riposare.

Sebbene sia in perfetta forma fisica, non ha recuperato ancora del tutto ed è quindi ancora piuttosto fragile. Ma un altro dettaglio fa preoccupare i sudditi monegaschi: il principe Alberto ha lasciato la Norvegia ed è atterrato in Algeria ma sempre da solo. Il mistero continua.