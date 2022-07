“La chiameremo Diana”, splendida notizia dalla famiglia reale inglese: è una bimba

Lieta notizia dalla famiglia reale inglese, proprio loro aspettano una bimba: “La chiameremo Diana”. I sudditi sono al settimo cielo, l’intera nazione è commossa. Ecco chi è pronta ad allargare la famiglia.

Due amatissimi reali, tra i più benvoluti della Royal Family, pronti a diventare di nuovo genitori. Ecco chi è in attesa di una meravigliosa bambina: l’omaggio a Lady Diana fa commuovere la nazione. I dettagli.

Cicogna in arrivo nella famiglia reale inglese

Arriva una lieta notizia direttamente dall’Inghilterra: proprio lei è in attesa, sta per nascere una bambina che verrà chiamata Diana in onore della compianta principessa del Galles. Finalmente torna il sereno dopo la tempesta in una delle dinastie più chiacchierate del momento.

Non sono stati mesi semplici, questi, per Queen Elizabeth e la sua famiglia. Tra scandali, gossip e pettegolezzi, i componenti di una delle Royal Families più chiacchierate del secolo, continuano ancora oggi ad attirare l’attenzione e la curiosità del mondo. Sapete chi è in dolce attesa? Proprio lei, l’amatissima nobildonna. E chi se lo sarebbe mai aspettato? La cicogna sta per farle nuovamente visita, i sudditi della nazione inglese sono felicissimi.

Chi è la coppia di reali pronta ad allargare la famiglia

Amatissima reale in attesa di una bimba, il lieto annuncio commuove la nazione. Ad essere protagonista della dolce notizia è Kate Middleton. Si mormora infatti che la duchessa di Cambridge sia in attesa del suo quarto figlio e che il futuro erede sarà una bambina alla quale verrà dato il nome di Diana.

Questa è l’indiscrezione lanciata dal settimanale tedesco Frau Aktuell che parla di un quarto royal baby in cammino. Già qualche settimana fa si era mormorato di una presunta gravidanza della moglie del principe William che in più occasioni aveva confessato il suo desiderio di voler allargare ancora la famiglia.

Questa volta sembra che sia stata proprio lei a vuotare il sacco durante un incontro avvenuto nel Cambridgeshire. Travolta dalla folla, la duchessa è stata beccata a dialogare con una sua fan, una giovane mamma che aveva in braccio sua figlia.

Kate si sarebbe avvicinata alla donna e le avrebbe confessato questo segreto che ora sta facendo il giro del mondo. Kate Middleton è davvero incinta? Certo è che la duchessa è apparsa più in forma che mai e soprattutto più paffutella rispetto al solito.

Lei, sempre così magra tanto da far spaventare in più occasioni i sudditi inglesi e la sua famiglia, è finalmente raggiante e con una luce diversa. Che sia davvero in dolce attesa?

I sudditi se lo augurano e sperano davvero che se una quarta principessa dovesse arrivare nella famiglia dei Cambridge, avrà il nome Diana, la principessa del popolo che mai nessuno ha dimenticato. Sarebbe un omaggio meraviglioso da parte della duchessa di Cambridge che è considerata dal popolo della nazione inglese come l’erede di Lady Diana.