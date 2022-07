“Ha truffato milioni”, catastrofe in casa reale: è sotto indagine | L’intera nazione sconvolta

By

Casa reale inglese, che catastrofe in una delle famiglie più chiacchierate del Royal world! Proprio lui ha truffato per milioni. L’intera nazione è sconvolta, ora è sotto indagine. I dettagli.

Scandalo senza precedenti nella Royal Family inglese: ha truffato per milioni di dollari. Un importante membro della casa reale è ora nei guai e finisce sotto inchiesta.

Nuovo dramma nella casa reale inglese

Arriva direttamente da Buckingham Palace un nuovo dramma che travolge la casa reale inglese. Un importante membro della Royal Family accusato di truffa per milioni di dollari: la Regina Elisabetta è sconvolta, così come anche gli altri membri del suo entourage.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, piovono accuse infamanti su una delle dinastie più famose del mondo. Queen Elizabeth ormai è nell’occhio del ciclone, le persone che la circondano sono costantemente protagonisti di scandali e pettegolezzi.

L’ultimo gossip che sta facendo parlare il mondo, ha sconvolto tutti, l’intera nazione inglese è sotto shock. Chi lo avrebbe mai immaginato? Questa truffa del secolo sta facendo parlare il mondo e preoccupare l’Inghilterra. Scopriamo nei dettagli chi si è macchiato di questo reato così grave e che cosa sta succedendo ora nella Royal Family.

Chi è il reale accusato di truffa

Arrivano pessime notizie da Buckingham Palace. Uno dei membri più apprezzati e amati della Royal Family finisce nei guai, proprio lui sotto inchiesta: stiamo parlando del Principe Carlo.

Il futuro sovrano d’Inghilterra, figlio prediletto della Regina Elisabetta e consorte di Camilla Parker, travolto da uno scandalo mediatico: coinvolto il suo ente di beneficenza, una fondazione da lui messa in piedi e che rischia ora di perdere il sostegno e il supporto dei suoi sostenitori principali.

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate anche dal settimanale New Idea che ha dedicato al Principe Carlo una copertina, il futuro re d’Inghilterra sarebbe responsabile di una truffa per quattro milioni e mezzo di dollari. Come si sono svolti i fatti? Scopriamolo.

A sganciare per primo questa notizia bomba è stato il Sunday Time. Il famoso settimanale ha parlato di un accordo privato tra lo sceicco ed ex primo ministro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, il quale avrebbe fatto una donazione alla fondazione del Principe Carlo di quattro milioni e mezzo ottenendo in cambio onorificenze e cittadinanza Britannica.

Secondo alcune indiscrezioni, l’ex primo ministro del Qatar avrebbe effettuato tre donazioni separate per un totale di 4,5 milioni di dollari nell’arco temporale compreso tra il 2010 e il 2015. Il Principe Carlo ha ricevuto il denaro in valigie e buste, in mazzette da 500 dollari. Perché il reale ha fatto un gesto del genere?

La notizia è arrivata anche alle orecchie della Regina Elisabetta ed immediatamente è intervenuto un portavoce da Clarence House che ha dichiarato:

“Le donazioni di beneficenza ricevute dallo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani sono state trasferite a uno degli enti di beneficenza del principe e tutto è stato eseguito correttamente e legalmente”.

Ma i sudditi della nazione inglese non sono convinti, credono che i soldi presi da Carlo siano sporchi. L’ex ministro del Qatar non ha commentato la notizia ma anche lui è stato travolto dallo scandalo.

Ora il Principe Carlo potrebbe essere protagonista di un’indagine aperta dalla Charity Commission che ha affermato che questa questione non passerà inosservata e che esaminerà tutti i dettagli e le informazioni a loro disposizione per capire se un loro intervento sarà o meno necessario. Fatto sta che il Principe Carlo ha accettato una donazione in contanti e i controlli sono stati adesso avviati.