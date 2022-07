Giardino, questa pianta è meravigliosa ma mortale: controlla immediatamente | Ce l’hanno in tanti

Ecco che oggi vi sveliamo qual è la bellissima pianta che tutti abbiamo in giardino ma che in realtà è mortale. Nessuno lo sapeva.

Continuate a leggere per scoprire quali sono le piante più pericolose del mondo e soprattutto qual è la pianta mortale che tutti hanno in giardino.

Le piante più velenose del mondo

Al primo posto tra le piante più velenose del mondo compare la liquirizia americana. I suoi bei semi sono spesso usati nella creazione di gioielli e rosari. Tuttavia, quando il rivestimento si rompe possono diventare molto pericolosi. Il suo veleno impedisce la sintesi proteica, uno dei compiti più importanti della cellula.

Tra i sintomi che provoca questa pianta, troviamo la mancanza di respiro, la febbre, la nausea e la presenza di liquidi nei polmoni. E poi ancora il vomito, la disidratazione e atrofia dei reni, del fegato e della milza. La morte di solito si verifica entro tre o quattro giorni.

Un’altra pianta a cui dovete assolutamente stare attenti è la Hemlock. È considerata la pianta più velenosa del continente americano. Coloro che sopravvivono all’avvelenamento sperimentano condizioni a lungo termine come l’amnesia.

Tra i sintomi, le convulsioni violente e dolorose, la nausea, il vomito, i crampi e i tremori muscolari.

In ultimo la Aldefa, considerata la pianta più velenosa del mondo. È così potente che anche il miele creato dal suo nettare può uccidere una persona. Ecco i sintomi: la diarrea, il vomito, il forte mal di stomaco, la sonnolenza, le vertigini, il battito cardiaco irregolare e spesso la morte.

Ma continuate a leggere per scoprire, invece, qual è la pianta mortale che tutti abbiamo in giardino.

Questa pianta mortale ce l’hanno tutti in giardino

Non tutti lo sanno, ma la pianta velenosa più diffusa è sicuramente la cicuta.

Tra i sintomi, compaiono la cefalea, le vertigini e l’insufficienza respiratoria. Tra le conseguenze più catastrofiche, troviamo la perdita di sensibilità, la paralisi e infine naturalmente alla morte.

Con sole 6 foglie di cicuta si può morire! E’ fondamentale, quindi, che controlliate che nel vostro giardino e in quello dei vostri amici non sia presente. Un bambino, ignaro di cosa stia ingerendo per gioco, potrebbe morire per il solo fatto di non averla riconosciuta e assunta.

E voi cosa ne pensate? Sapevate che la pianta con la quale ha perso la vita il noto filosofo greco Socrate fosse così diffusa nei nostri giardini? Vi è capitato di vederla? Fatecelo sapere!