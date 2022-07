“È una femminuccia”, è rimasta incinta di lui: il tenerissimo annuncio del cantante di Amici

By

Amici di Maria De Filippi, amatissimo cantante del famoso talent di Canale 5 pronto a diventare papà di una bambina. Ecco chi sta per allargare la famiglia. Fan al settimo cielo per lui.

Colpo di scena per un amatissimo protagonista della scuola più famosa d’Italia. Il cantante di Amici diventa papà di una femminuccia. L’annuncio social lascia tutti a bocca aperta.

Amici di Maria De Filippi, colpo di scena per i fan della trasmissione

Amici di Maria De Filippi continua a riservare ancora delle sorprese ai suoi amatissimi seguitori. Sebbene il famoso talent di Canale 5 sia ormai finito da qualche tempo, e anche quest’anno ha sfornato grandi talenti destinati a diventare nomi importanti nel mondo dell’arte, c’è qualcuno che ha attirato più degli altri l’attenzione di tutti.

Proprio lui, una amatissima star della trasmissione mariana, ha annunciato che presto diventerà papà. I fan sono al settimo cielo per questa meravigliosa notizia, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Ecco chi ha rallegrato i social con il suo lieto annuncio. Finalmente la famiglia si allarga, tutti sono felicissimi per lui. Ma chi è la sua compagna pronta a diventare mamma? Te lo diciamo noi.

Chi è il famoso cantante che presto diventerà papà di una femminuccia

Che gioia immensa per un famosissimo cantante di Amici di Maria De Filippi. Proprio lui diventerà presto papà: stiamo parlando di Stash dei The Kolors. L’ex allievo della scuola mariana nonché giudice dello stesso talent che l’ha lanciato al successo, ha annunciato nelle scorse ore sui social, che sta per arrivare la sua seconda bambina.

Dopo Grace nata nel dicembre del 2020, a fine 2022 verrà al mondo la sua seconda figlia. Già qualche mese fa, in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo, il famoso cantante partenopeo aveva confessato il suo desiderio di dare una sorellina alla primogenita e il suo sogno si è avverato.

Stash è fidanzato da diversi anni con Giulia Belmonte, una showgirl, modella e una giornalista italiana. Lei che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima partecipando a contest di bellezza e vincendo la fascia Miss Abruzzo 2013, è stata anche finalista del famoso programma Rai Miss Italia.

Giulia, inoltre, per diverso tempo ha lavorato anche a TV 7 Gold e Telenuova come conduttrice. Oggi è mamma a tempo pieno della piccola Grace. Anche lei non vede l’ora di allargare la famiglia e di accogliere la nuova principessa.

Stash e Giulia sono felici più che mai, l’amore tra di loro procede a gonfie vele e la coppia non ha intenzione di fermarsi: dopo l’arrivo della secondogenita potrebbero decidere di allargare ancora la famiglia e chissà che la prossima volta non arriverà un principino.

I fan sono al settimo cielo per loro. Stash in particolare, è amatissimo dal pubblico. Solare, divertente e sbarazzino, oltre che giovane dal talento straordinario, è entrato nel cuore dei telespettatori fin dalla sua prima apparizione nel famoso talent di Canale 5 e da quel momento il pubblico non si è più liberato di lui: ancora oggi lo segue e lo ama alla follia e ogni suo successo professionale e privato rallegra i fan.