“È lei la vera mamma”, il dolce ‘segreto’ di Pier Silvio: non è di di Silvia Toffanin

Spunta fuori tutta la verità, il dolce segreto del famoso Pier Silvio Berlusconi è ormai svelato, tutti pensavano che fosse di Silvia Toffanin. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattuto di cosa si tratta realmente.

Il famoso amministratore delegato della compagnia Mediaset condivide la sua quotidianità con la nota conduttrice televisiva ormai da anni innumerevoli. I due appunto sono sempre stati l’uno al fianco dell’altra per supportarsi e sostenersi a vicenda in ogni situazione. La loro storia d’amore ha coinvolto tutto gli italiani facendo sognare anch’essi in questa grande favola. Per chi non lo sapesse i due, nonostante la notorietà di entrambi, amano la loro tranquillità e nutrono un affetto inimmaginabile nei confronti del rispettivo partner.

Per diversi anni appunto sono stati al centro del gossip per via della loro vicinanza, proprio per questo motivo appunto entrambi decisero di mantenere un livello di riservatezza molto alto. Oggi sono una delle coppie più amate e perfino invidiate dal popolo italiano. Con il passare del tempo hanno creato una famiglia, anche se non sono mai convolati al matrimoni per via del pensiero che entrambi nutrono a riguardo.

Secondo i diretti interessati appunto al loro amore non serve affatto un evento preciso per giurarsi amore eterno. Pare appunto che per entrambi il vero amore si dimostra quotidianamente e che non serve affatto una promessa pubblica per sostenersi a vicenda, come è giusto che sia.

Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi ed il suo dolce segreto: cosa si cela nella loro quotidianità

Come ben saprete e come vi abbiamo già anticipato loro condividono la loro quotidianità ormi da diverso tempo. Molti anni fa appunto hanno messo su famiglia ed hanno dato il benvenuto al frutto del loro amore. Pare però che davvero in pochi sono realmente a conoscenza di alcuni aspetti principalmente legati a ruolo di padre del noto amministratore delegato della Mediaset.

Lui appunto ha ben 3 figli, Silvia invece ne ha due. Facciamo chiarezza, dal loro amore sono nati due splendidi bambini ma prima ancora di conoscere l’attuale conduttrice lui è diventato padre di Lucrezia Vittoria, nata dall’avvicinamento di Pier Silvio ad un’altra donna. Stiamo indubbiamente parlando di Emanuela Mussida, la quale allora era molto famosa nel mondo della moda. Quest’ultima ormai da qualche anno vive a Castelnuovo ed attualmente è legata ad un altro uomo, un avvocato. Lucrezia è nata nel 1990 ed ha appunto 32 anni. Da solo poco tempo la primogenita di Pier Silvio ha dato alla luce Olivia, facendolo diventare così nonno.