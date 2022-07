Caprese di Cannavacciuolo, il suo ingrediente segreto: solo con questa farina esce buona

By

La torta Caprese di Cannavacciuolo è una preparazione fatta con cioccolato e mandorle, un dolce profumato, morbidissimo e gustoso.

Un dolce da servire agli amici come dessert a fine pasto che i bambini adoreranno.

Caprese di Cannavacciuolo

La torta Caprese nasce da un quasi errore avvenuto nella cucina di un pasticcere cento anni fa. Da allora questo dessert è diventata un’icona della pasticceria campana, che si è estesa in tutta Italia. Come accade di sovente, quando una ricetta diventa famosa, viene rielaborata e riproposta in diverse varianti. Per quanto nella sua forma base, nella torta caprese originale ci sia l’impiego del cioccolato fondente e delle mandorle tritate, non è insolito che di questo famoso dolce esistano anche delle versioni con il cioccolato bianco o anche al pistacchio. La versione che segue è del nostro chef italiano Antonino Cannavacciuolo che ne da la sua versione e spiega quale è il suo ingrediente segreto affinché venga perfetta! Vediamo dunque insieme cosa occorre per preparare la caprese di Cannacciuolo e il procedimento passo passo per mettere in pratica la sua ricetta.

Ingredienti per la Caprese di Cannavacciuolo

Ingredienti per il burro montato

280 grammi di burro

220 grammi di zucchero a velo

240 grammi di uova intere

40 grammi di tuorli

50 grammi di cacao amaro

450 grammi di farina di mandorle

30 grammi di filetti di mandorle

Ingredienti per gli albumi montati

60 grammi di albumi

75 grammi di zucchero semolato

Preparazione

Per la preparazione del dolce occorre dotarsi di una planetaria o di uno sbattitore elettrico. Quindi dopo aver inserito nella ciotola il burro che dovrà essere morbido non da frigorifero (tenetelo fuori a temperatura ambiente, non va sciolto) e iniziate e lavorarlo con lo zucchero a velo.

Alla fine dovreste aver ottenuto una crema morbida, ma dalla consistenza compatta. In una altra ciotola capiente lavorate con la frusta le uova con tutti i tuorli. Una volta terminato questi vanno versati nella ciotola dove avete montato il burro in precedenza.

Ora facendovi aiutare da una leccapentole ( paletta morbida in silicone) unite al composto il cacao amaro, la farina di mandorle (l’ingrediente segreto), e cominciate e mescolare con movimenti che vanno dal basso verso l’alto. Questo fino a che non vedrete il composto smontarsi piano piano.

Ora si possono aggiungere gli albumi con lo zucchero e unirli al composto creato in precedenza. Dopo aver imburrato lo stampo per la torta, sul suo fondo vanno disposti dei filetti di mandorle e infine va versato al suo interno il composto appena realizzato, ma solo riempendo lo stampo per i suoi tre quarti.

Questa operazione va fatta impiegando o una spatola morbida o un sac à poche, in quanto dobbiamo evitare di smontare il composto.