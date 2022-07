“Amore mio”, Barbara D’Urso apre il cuore a tutti: se n’è follemente innamorata | VIDEO

Barbara D’Urso in love. La famosa conduttrice partenopea si mostra sui social insieme al suo amore più grande: se ne è innamorata follemente. Ecco chi le ha rapito il cuore, un video mostra tutto.

Barbara D’Urso felicemente innamorata. Ecco chi le ha fatto perdere la testa. Arriva la confessione social che lascia tutti senza parole. I fan al settimo cielo per lei.

Barbara D’Urso lascia tutti di stucco

Barbara D’Urso va in vacanza. Da pochissimo la conduttrice partenopea ha salutato i suoi telespettatori di Pomeriggio 5 con la promessa di rivederli a Ottobre quando ritornerà nuovamente in onda con il programma Mediaset del quale è al timone ormai da anni.

La sua trasmissione sembra essere stata confermata anche nei palinsesti televisivi dell’azienda e quindi i telespettatori dovranno avere solo un po’ di pazienza prima di rivederla nuovamente sul piccolo schermo.

Per lei però, almeno per il momento, sembrano non esserci altre interessanti opportunità lavorative. Pare infatti che lo spazio concessole dai vertici di Cologno Monzese sia anche nel 2022-2023 sempre più limitato.

Non è che la D’Urso deciderà di sorprendere tutti lasciando l’azienda per la quale lavora da tanti anni e deciderà di accettare nuovi progetti professionali? Staremo a vedere. Intanto, sul fronte sentimentale ci sono delle interessanti novità. Sapete per chi ha perso la testa la Barbarella nazionale? Finalmente si è innamorata e lo confessa a tutti. Sui social mostra il suo amore. I fan sono al settimo cielo per lei. E chi se lo sarebbe mai aspettato?

La conduttrice mostra sui social il suo amore

Barbara D’Urso è innamorata. La peperina ed energica conduttrice di Pomeriggio 5 non si nasconde più e si mostra sui social con l’amore della sua vita. Il suo nome è Berta. Stiamo parlando del suo meraviglioso cagnolone.

Il pelosetto a quattro zampe è fedele compagna di avventure, ormai da un po’ di tempo, della presentatrice Mediaset. Barbara D’Urso adora gli animali e Berta rappresenta per lei una presenza fondamentale nella sua vita, è da anni una di famiglia.

In una Instagram story davvero dolcissima, si vede la presentatrice partenopea giocare con la sua amatissima Berta che tenta in tutti i modi di entrare in casa. La Barbarella nazionale la riempie di coccole ed esprime nei suoi confronti solo parole d’amore.

I fan apprezzano tantissimo la dolcezza e l’amore della prorompente conduttrice nei confronti degli animali e la sua tenerezza, la sua spontaneità e bontà d’animo sono solo alcune delle caratteristiche che ancora oggi la rendono amatissima dai telespettatori che continuano a seguirla da anni con affetto e amore.

Nessun nuovo fidanzato all’orizzonte, dunque, almeno per il momento, nella vita della conduttrice partenopea che ora si sta godendo qualche giorno di relax prima di tornare agli impegni lavorativi.

Berta vale più di mille uomini, il suo amore è in grado di scaldare il cuore della conduttrice che non ha bisogno di nessun altro… Perché accontentarsi di un uomo qualsiasi quando c’è Berta nella sua vita? I fan, nel filmato che la mostra insieme al suo cagnolone, si sono sciolti di dolcezza.