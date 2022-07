Albano, ‘scarica’ la Lecciso per correre da lei: 10 volte più bella e famosa | FOTO

Albano Carrisi ‘molla’ la Lecciso per correre tra le braccia di lei: una donna famosissima, più della sua compagna. Ecco di chi si tratta, i fan sono rimasti senza parole.

Il cantante di Cellino San Marco continua ad essere protagonista di gossip e pettegolezzi. Proprio lui ha fatto parlare di sé per via della sua vita privata e in particolare per l’unione con Loredana Lecciso.

Albano e Loredana stanno insieme da 22 anni ma sembra che non abbiano intenzione di convolare a nozze. In una recente intervista rilasciata a TV Mia, la bella pugliese ha raccontato che non sente l’esigenza di sposare il cantante di Cellino San Marco perché entrambi hanno raggiunto un equilibrio sentimentale così forte che il matrimonio in questo momento sarebbe per loro inutile.

Lo stesso Albano ha replicato a queste parole affermando di pensarla proprio come la sua compagna. Sarà per tale ragione che ha deciso di allontanarsi da lei? L’artista è stato beccato insieme ad un’altra donna bionda, bellissima e più famosa della sua compagna. Sapete chi è lei? Lo scatto ha fatto il giro del web. Ecco chi ha rubato il cuore del famoso artista italiano.

Chi è la donna che ha rapito il cuore del cantante di Cellino San Marco

Albano Carrisi e Loredana Lecciso ai ferri corti? Il famoso cantante di Cellino San Marco è stato beccato insieme ad un’altra donna, bionda, affascinante e famosissima. Stiamo parlando di Andrea Jezkova, conosciuissima artista della Repubblica Ceca.

La cantante si è fatta immortalare in compagnia del famoso artista italiano. Ma che cosa ci fanno insieme Albano e Andrea Jezekova? La risposta è presto data, i fan della coppia Carrisi-Lecciso possono tirare un sospiro di sollievo: non c’è area di crisi tra i due pugliesi.

Semplicemente, il famoso artista italiano dovrà esibirsi in Repubblica Ceca ad un concerto che vede tra i suoi sponsor, come Major partner, il gruppo UniCredit Europa. Dunque Albano si trova in compagnia della bella Andrea solo per questioni professionali.

La cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae proprio insieme all’artista di Cellino San Marco e la didascalia che accompagna la foto è eloquente: la famosa artista si augura che Albano possa deliziare le loro orecchie con la canzone “Felicità” che è conosciuta ormai in tutto il mondo.

Dunque un nuovo successo professionale per il cantante di Cellino San Marco che è volato in Repubblica Ceca per allietare le orecchie dei fan con le sue canzoni più belle. Molto probabilmente non sarà presente alla nuova edizione di The voice Italy proprio per questa ragione, perché insieme alla compagna di avventure, Romina Power, dovrà girare il mondo portando la sua musica per l’Europa e anche al di fuori di essa. Dunque tutto procede a gonfie vele tra Albano e Loredana, le cose tra di loro vanno alla grande.