Toto Cutugno, è uno degli artisti della musica italiana più amati, infatti, le sue canzoni sono apprezzate e ascoltate anche all’estero. Ma sapete che il noto cantautore ha un figlio? Neppure i fan più accaniti lo conoscevano: scopriamo di più.

Toto Cutugno è un cantautore conosciuto a livello internazionale, addirittura, nel corso della sua carriera ha venduto più di 100 milioni di copie in tutto il mondo. Il suo percorso nel mondo della musica lo conosciamo bene, ma in pochi sanno realmente i dettagli della sua vita privata.

Questo perché, l’artista ha sempre preferito tutelare la sua privacy e anche quella della sua famiglia. Sicuramente, non avrete presente chi è suo figlio. Si chiama Nicolò Cotugno: conosciamolo meglio e scopriamo di più sulla vita privata del noto cantautore.

La vita privata di Toto Cutugno: tutti i dettagli

Salvatore Cutugno, in arte Toto Cutugno, lo conosciamo bene, non ha bisogno di presentazioni. E’ uno dei cantautori italiani più apprezzati all’estero. Indimenticabile e famosissimo il suo brano intitolato “L’italiano”.

Classe 1943, nato il 7 luglio a Forsidnovo, in provincia di Massa-Carrara. Ha alle spalle una carriera costellata da grandi successi. Ma conoscete la sua vita privata? Il noto cantautore è sempre stato una persona estremamente riservata.

Proprio per questo, sappiamo, che dal 1971 Toto Cutugno è sposato con la sua storica fidanzata Carla. Di lei, invece, non abbiamo informazioni, non è nemmeno mai apparsa in televisione. Lo sapete, che l’artista ha un figlio segreto? Scopriamo di più.

Chi è Nicolò Cutugno? Tutto sul figlio del grande Toto

Malgrado Toto Cutugno abbia cercato di stare il più possibile lontano dai gossip, c’è una vicenda che ha fatto molto discutere. Il cantante avrebbe tradito la sua storica compagna, Carla. L’artista, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontò:

“Da molti anni ho una moglie, Carla, e un figlio di 18 anni che si chiama Nico che non ho avuto con Carla.”



Nicolò sarebbe nato da una storia extraconiugale, nel 1989. La moglie di Toto, però, sembrerebbe averlo perdonato, addirittura, lo avrebbe convinto a riconoscere e a costruire un rapporto con suo figlio.

Una vicenda molto delicata, proprio per questo, il noto cantautore ha sempre preferito non parlarne. Del giovane, abbiamo pochissime informazioni, sappiamo solamente che ha conseguito una laurea in Economia e dalle foto possiamo notare la clamorosa somiglianza con suo padre.