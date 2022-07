Spaghetti al sole, con 2 ingredienti prepari un pranzo eccezionale: da leccarsi i baffi!

Un primo piatto semplice, economico e buonissimo: gli spaghetti con fiori di zucca e cozze sono un piatto estivo fresco e gustoso!

Un primo piatto completo da preparare in pochissimo tempo per un pranzo estivo con i colori del sole.

Spaghetti ai fiori di zucca e cozze

Il colore giallo di questi spaghetti richiama subito la solarità estiva. Un primo a base di pesce che si cucina in pochissimo tempo e che non ha alcuna difficoltà di preparazione, dunque un piatto alla portata anche dei meno pratici in cucina.

Si può preparare sia con le cozze ( meno costose) che con le vongole, il risultato sarà comunque un piatto sublime da assaporare fino all’ultima forchettata!

Vediamo dunque quali sono gli ingredienti necessari per la preparazione dei nostri spaghetti e come procedere per la loro realizzazione.

Ingredienti

500 grammi di spaghetti

20 fiori di zucca

1,5 kg di cozze nere ( o vongole a scelta)

( o vongole a scelta) olio extravergine q.b.

3-4 spicchi di aglio

pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparazione dei nostri spaghetti occupandoci delle cozze, che dovranno essere accuratamente lavate sotto un getto di acqua corrente. Quindi come prima cosa alle cozze va tolto il bisso, ovvero quella barbetta che fuoriesce dalle valve.

Poi utilizzando una paglietta di acciaio si vanno a rimuovere tutte quelle incrostazioni presenti sui gusci delle cozze per renderle pulite e lucide.

Per fare aprire i molluschi in una capiente pentola mettiamo un giro d’olio e due spicchi di aglio. Quando l’olio sarà caldo (non deve bruciare l’aglio), versiamo le cozze e copriamo la pentola con un coperchio.

Tempo 5 minuti e le cozze si apriranno. Se ne resta qualcuna chiusa possiamo gettarla via. Per il momento le cozze vanno messe da parte e tolte dalla pentola conservando però tutto il liquido, e ci occupiamo dei fiori di zucca.

Per pulire i fiori di zucca basta prendere il peduncolo alla base e tirarlo via, quindi vanno lavati sotto acqua corrente per eliminare i residui di polvere. In seguito vanno tagliati in pezzi per essere messi nel frullatore insieme a parte dell’acqua rilasciata dalle cozze.

Il liquido delle cozze va prima filtrato attraverso un colino per eliminare eventuali residui e darà un gusto di mare agli spaghetti. Una volta azionato il minipiner si avrà subito una consistenza cremosa perché i fiori sono molto teneri.

Ora che le cozze sono fredde possiamo passare ad estrarle dalle valve, lasciandone qualcuna intera come decorazione nel piatto. Mettiamo a cuocere gli spaghetti in abbondante acqua che avremo salato, levandoli però dal fuoco 2 minuti prima del tempo stabilito.

Intanto in una capiente padella mettiamo un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio spezzettato, non appena l’aglio è dorato caldo versiamo la crema di zucca e una macinata di pepe nero fresco.

Mantecatura degli spaghetti

Gli ultimi due minuti di cottura degli spaghetti saranno nella padella, alla quale uniremo il resto dell’aqua delle cozze. Mantechiamo per bene facendo assorbire tutta la crema di zucca.

A questo punto possiamo aggiungere anche le cozze che abbiamo pulito in precedenza. Vanno aggiunte alla fine perché mantengano la loro morbidezza e non diventino gommose.

Alla fine potremo impiattare gli spaghetti decorando con le cozze intere e a piacere se si gradisce del prezzemolo tritato fresco.