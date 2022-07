Smettiamola con le solite patate fritte, queste sono pure più buone: solo 190kcal

Quando si pensa alle patate e a come cucinarle in un modo sfizioso, che accontenti tutti, si pensa subito alle patate fritte.

Tuttavia c’è un piatto buonissimo, perfetto per ogni stagione che da un apporto di sole 190 kcal!

Bastano 15 minuti per preparare questo contorno sano e sfizioso, il mix di patate e zucchine si esaltano a vicenda con i loro sapori, in una combinazione ideale molto golosa. Anche i più recalcitranti a mangiare le verdure ne saranno conquistati, più che delle patate fritte!

Vediamo allora cosa occorre per la preparazione delle patate e zucchine al forno e come procedere passo passo.

Incominciamo la preparazione delle nostre patate e zucchine al forno sbucciando le patate, che dovranno essere tagliate a tocchetti. Quindi va riempita una pentola d’acqua, e messa sul fuoco a scaldare. Una volta spuntate le zucchine, vanno fatte a cubetti e messe da parte in una ciotola.

Quando l’acqua bolle aggiungiamo il sale e infine immergiamo le patate che dovranno cuocere coperte con un coperchio. In tutto dovranno essere lasciate a sbollentare per circa 3 minuti.

Una volta cotte le patate vanno messe da parte in una terrina da forno. Uniamo a questo punto le zucchine, un filo d’olio e mescolate delicatamente.

Ora possiamo aggiungere un po’ di odori secondo il nostro gusto ( anche tutti, sarà più saporito), aggiungiamo allora il rosmarino, i basilico, la salvia e la menta.

Una volta aggiunti gli odori, vanno amalgamati gli ingredienti e insaporiti con l’aggiunta di sale, pepe, pecorino, parmigiano e del pangrattato, oltre ad altro olio extravergine di oliva.

Ora passiamo a rivestire una teglia o la stessa leccarda del forno con della carta da forno, per versare al suo interno le verdure.

Queste andranno distribuite in modo uniforme su tutta la superficie, in fine dopo una ulteriore dose dei formaggi grattugiati e di pangrattato, e altre erbe aromatiche e olio si può mettere in forno.

Il forno dovrà essere preriscaldato in modalità ventilata per 25 minuti e regolato a una temperatura di 190°C. Nel caso di forno con modalità statica, il tempo sarà lo stesso, ma il forno sarà regolato a 195° C.

Se avete acquistato delle zucchine con il fiore, e non avete ancora deciso cosa farne, una volta pulire dal picciolo, potete inserirle insieme alle zucchine fatte a tocchetti.

In questa ricetta è possibile unire sia la cipolla fatta a fettine che uno spicchio d’aglio, tutto dipende dal vostro gusto personale.

Si tratta di una ricetta che si può servire sia calda che fredda, un perfetto ricco contorno per un pranzo estivo sulla spiaggia!