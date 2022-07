Vi ricordate di Paola e Chiara? Il duo che ci ha fatto ballare tutto il periodo estivo negli anni 2000. Sono state le protagoniste indiscusse del Festivalbar, ma sapete che fine hanno fatto? Non ci crederete mai, ma oggi sono irriconoscibili: vediamole.

Dopo il grande successo riscosso tra la fine degli anni ’90 e i primi anni del 2000 per aver lanciato uno dei tormentoni estivi più ascoltati e amati di sempre, Paola e Chiara sono completamente scomparse dai riflettori.

Ma è impossibile dimenticarle, infatti, tantissimi loro fan si chiedono che fine abbiano fatto. Non tutti sanno che le due ragazze di “Vaimos a bailar” hanno cambiato completamente vita e anche look. La loro trasformazione vi lascerà tutti a bocca aperta: vediamola.

P aola e Chiara : dal successo “all’addio” dalle scene

Paola e Chiara Iezzi, due ragazze originarie di Milano, appassionate di musica, hanno iniziato a far parte del mondo dello spettacolo facendo le coriste di degli 883 negli anni ‘90.

Furono notate da Claudio Cecchetto e dopo poco decisero di formare un duo. Il loro più grande successo è stata senza dubbio Vamos a Bailar, uscita nel 2000 ma ancora oggi è rimasta nel cuore di tantissima gente.

Fino al 2005, Paola e Chiara hanno pubblicato otto album, quattro EP e trentuno singoli. Ma dopo poco, presero strade separate, precisamente nel 2013. Chiara intraprese la carriera da solista con Nothing at All e anche Paola ci provò, ma non è andata come loro speravano. Sapete che fine hanno fatto? Da non crederci: scopriamo di più.

Paola e Chiara, che fine hanno fatto? Oggi sono irriconoscibili | FOTO

Paola e Chiara non hanno mai abbandonato il mondo della musica, infatti, nel 2015, abbiamo visto Paola Iezzi a The Voice, come concorrente. Intanto, ha continuato a lavorare come cantante, produttrice discografica e dj. Ha addirittura collaborato con Miss Keta.

Per quanto riguarda Chiara, invece, ha lasciato la musica e si sta concentrando su altre due passioni, ovvero: la recitazione e la moda. Conseguendo prima, un diploma in design e studiando recitazione in California, dove ha un’altra sua casa di proprietà.

Ma non è finita qui, perché la ragazza è diventata anche una regista e produttrice cinematografica. Sono passati tanti anni e da come possiamo vedere dalle foto, anche i loro look sono cambiati. Una trasformazione davvero incredibile, ve l’aspettavate?