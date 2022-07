Olio e burro sui vestiti e potrai dire anche addio alla candeggina: bucato pazzesco

Bucato pazzesco? Per sbiancare i tuoi capi di colore bianco senza rovinare le fibre tessili puoi ricorrere ad un valido rimedio naturale: stiamo parlando dell’olio e del burro sui vestiti. Potrai dire definitivamente addio alla candeggina.

Una delle imprese domestiche più difficili da affrontare è fare il bucato in casa: molto spesso si ricorre all’utilizzo di detersivi aggressivi e chimici che possono rovinare i tessuti, scolorire i capi e possono arrecare danni alla salute umana e all’ambiente.

Per ovviare a questi problemi è bene ricorrere all’utilizzo di validi rimedi naturali. Ecco il trucco segreto della lavanderia per rimuovere le macchie nere e quelle più ostinate sui tuoi capi di abbigliamento. Basta andare in credenza e utilizzare due ingredienti facilmente reperibili in cucina.

Macchie nere sui capi: la candeggina non è la migliore soluzione

Per garantire il candore e per rimuovere le macchie nere e quelle più ostinate sui capi bianchi si ricorre spesso alla candeggina. Si tratta di una soluzione chimica a base di ipoclorito di sodio, che risulta altamente tossica.

L’ipoclorito di sodio è una sostanza potente che ha la capacità di provocare “bruciature alcaline” e ingiallire i capi di abbigliamento, in particolare quelli di colore bianco. La candeggina è fortemente ossidante ed è molto irritante per le mucose e per la pelle.

Tenendo conto dei rischi per la salute umana e per l’ambiente, è possibile ricorrere a validi rimedi naturali per rimuovere le macchie più ostinate sui capi di abbigliamento. L’olio ed il burro sono due ingredienti naturali reperibili facilmente in cucina che possono essere impiegati per rimuovere le macchie ostinate e lo sporco persistente.

Rimuovere le macchie dal bucato, la soluzione definitiva: olio e burro sui capi

Macchie nere sui capi di abbigliamento? Come rimuovere le macchie di catrame dal bucato? Per eliminare le macchie nere dal bucato è necessario procurarsi olio e burro, sapone, detersivo e qualche goccia di benzina. Si prenda un panno asciutto e si versi qualche goccia di olio o di burro per “ammorbidire la macchia”.

A questo punto si tamponi la parte macchiata con un dischetto di cotone impregnato di benzina. Nel caso in cui la macchia sia molto secca ed il tessuto sporco sia resistente, è possibile strofinare il vestito e lasciare agire con un po’ di sapone di Marsiglia. Una volta rimosse le macchie nere si metta il bucato in lavatrice e si lavi normalmente.