Luigi Strangis messo all’angolo, Carola si butta tra le braccia del ballerino di Amici | FOTO

Brutte notizie per il famoso vincitore del noto programma televisivo Amici, Luigi Strangis, proprio lui viene definitivamente dimenticato dalla famosa ballerina Carola. Lei si consola appunto fra le braccia di un noto ballerino del programma. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Chi segue attentamente il noto programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi sa perfettamente che nella scorsa edizione del talent i due giovani talenti si sono avvicinati incredibilmente. La famosa ballerina appunto si è particolarmente avvicinata a lui iniziando a provare die forti sentimenti nei suoi confronti. Con il passare del tempo il suo sentimento ha iniziato ad essere troppo forti ed appunto ha deciso di dichiararsi pubblicamente sotto gli occhi di tutti gli italiani.

Questo però non ha prodotto molti risultati per il loro rapporto dal momento che i due successivamente si sono allontanati. Il comportamento del giovane talento ha scoraggiato incredibilmente la giocane ballerina, la quale ha poi deciso di rassegnarsi e prendere completamente le distanze.

Da allora sul suo conto non sono trapelate notizie di gossip dal momento che la ballerina si è tenuta molto lontana da ogni tipo di chiacchiericcio. Nelle ultime ore però ha iniziato a trapelare una notizia che la vede proprio come protagonista. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e cosa è successo nelle ultime ore.

La famosa ballerina di Amici, Carola, dimentica il vincitore Luigi Strangis proprio con il noto ballerino

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente la giovane ballerina per molto tempo ha espresso chiaramente i suoi profondi sentimenti per il giovane cantante vincitore del talent. Dal termine di Amici però la ballerina ha iniziato a prendere le distanze per poi continuare a fare innumerevoli sacrifici per raggiungere i propri obbiettivi nella sua carriera lavorativa. Per chi non lo sapesse la sola partecipazione al talent le ha garantito un posto all’interno di una nota compagnia.

Ebbene, pare che negli ultimi la giovane ragazza si è avvicinata incredibilmente ad un altro volto famoso proprio per via della sua partecipazione al rinomato programma di Maria. Stiamo indubbiamente parlando di Michele, il ballerino allievo di Alessandra Celentano. Entrambi appunto nei prossimi giorni si esibiranno in un balletto insieme.

L’evento si terrà il 27 agosto a Cervia ed è stato organizzato in onore della famigerata Carla Fracci. Perfino la famosa Alessandra Celentano e Kledi hanno annunciato insieme la serata.