Kate Middleton e William, in cosa si sono laureati? Accipicchia che titolo importante!

By

Kate Middleton e William, sapete che i duchi di Cambridge sono laureati? Ma in che cosa? Chi se lo sarebbe mai aspettato! Entrambi hanno un titolo davvero importante, ve lo sveliamo.

I duchi di Cambridge non sono soltanto amatissimi dai sudditi ma anche apprezzati per la loro intelligenza e cultura. Sapete che sia William che Kate hanno conseguito brillantemente la laurea? Ecco in che cosa si sono laureati.

Kate e William, i reali più amati del Regno Unito

Kate e William sono la coppia più amata del Regno Unito, coloro che un giorno prenderanno le redini della nazione inglese. Sono tra i più benvoluti dai sudditi della Regina Elisabetta. Sposati dal 2011 hanno messo su una splendida famiglia e oggi sono genitori di tre figli, George, futuro sovrano d’Inghilterra, Charlotte e Louis.

Sebbene come tutti i protagonisti delle varie Royal Families, anche loro sono stati oggetto e bersaglio dei mass media e dei paparazzi che in più occasioni li hanno dati in crisi, in realtà, sembra che il loro amore procede alla grande, tutto va a gonfie vele.

Kate e William non sono soltanto belli, affiatati e amati dai sudditi, ma sono anche super intelligenti. Sapete che entrambi hanno conseguito una laurea importante? Vi sveliamo in che cosa si sono laureati.

Che titolo di laurea hanno i duchi di Cambridge

William e Kate sono laureati. Ebbene sì, i duchi di Cambridge, tra i reali più amati della Royal Family hanno anche conseguito la laurea. Ma in che cosa si sono laureati? Innanzitutto vi diciamo che il loro primo incontro è avvenuto proprio quando entrambi erano studenti universitari.

La Middleton e il rampollo di casa Windsor hanno studiato al St. Andrews college in Scozia, una delle università più costose e famose del Regno Unito. Galeotta fu la sfilata in lingerie fatta da Kate che fece perdere la testa al principe William: fu un vero e proprio colpo di fulmine, da quel momento i due non si sono più separati.

Studenti brillanti, gli attuali duchi di Cambridge prima di convolare a nozze hanno conseguito la laurea. Ma che titolo di studio hanno ottenuto? Ve lo sveliamo. Kate Middleton ha avuto la possibilità di frequentare il St. Andrews college grazie ai suoi genitori.

Sua mamma e suo padre, ex hostess e steward di volo, hanno cambiato radicalmente la loro vita e quella dei loro figli aprendo la Pieces Party, una società che si occupa di organizzare eventi e della vendita al dettaglio di addobbi per feste, cerimonie e compleanni.

Kate ha avuto la fortuna di studiare dunque in una delle università più prestigiose del Regno Unito, la stessa scelta dal principe William. La duchessa di Cambridge, appassionata di arte e cultura, si è laureata in storia dell’arte e sembra, secondo alcune indiscrezioni, che in un momento di crisi del principe William, il quale era intenzionato ad abbandonare gli studi, sia stata proprio lei a convincerlo a cambiare corso di laurea piuttosto che abbandonare il college.

Kate si è laureata con il massimo dei voti. Il principe William ha conseguito invece una laurea in geografia. Si è laureato nel 2005 con lode. Che vanto per la famiglia reale! Di seguito una chicca: il video che mostra i duchi nel giorno della loro laurea!