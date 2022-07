Vi ricordate di Jacopo Ottonello? Lui è stato un ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Conquistò il cuore di milioni di telespettatori con il suo talento. Ma che fine ha fatto? Il cantante ha avuto un cambiamento clamoroso: vediamolo.

Jacopo Ottonello, lo ricordiamo tutti nell’edizione 2020 della trasmissione “Amici” condotta da Maria De Filippi. Grazie al suo talento e carisma riuscì a conquistare milioni di telespettatori e anche gli insegnati del talent di Canale 5.

Ormai è da tantissimo tempo che non lo vediamo più nel piccolo schermo, è completamente scomparso dai riflettori, ma che fine ha fatto l’ex allievo? Una foto pubblicata su Instagram, ha lasciato tutti a bocca aperta. Il suo cambiamento è clamoroso, è dimagrito tantissimo, cosa è accaduto? Scopriamo di più.

Vi ricordate di Jacopo Ottonello? Ex volto amatissimo di Amici

La sua incredibile voce lo fece entrare nella scuola più amata di Canale 5. Classe 1999, originario di Savona, conquistò gli insegnanti ma soprattutto il pubblico con il suo talento, che dimostrò durante la diciannovesima edizione del talent show.

E’ stato uno degli allievi più amati, per via della sua sensibilità e gentilezza. Il suo primo album “Colori”. è stato pubblicato nel 2020 e successivamente è uscito il suo singolo “Come il sole”.

Purtroppo, con l’arrivo della pandemia è stato molto difficile per lui continuare a fare musica. Ma attraverso il suo seguitissimo profilo IG, si è lasciato andare ad una confessione clamorosa, ovvero, nel 2022 usciranno dei suoi nuovissimi brani.

I fan più attenti, però, hanno sbirciato il suo profilo IG e non è passata inosservata un’immagine di lui davvero sconvolgente: scopriamo di più.

Jacopo Ottonello ha perso tantissimi chili | FOTO

Tantissimi fan si sono allarmati dopo la foto di Jacopo in costume. Tutti hanno notato il clamoroso cambiamento dell’ex allievo di Amici . Il cantante è dimagrito tantissimo. Lui stesso ha raccontato sul suo profilo IG:

“È stato un periodo molto complicato, ma credetemi che mi sto rialzando alla grande…”

Dallo scatto lo vediamo completamente diverso rispetto a come ce lo ricordiamo a qualche anno fa, infatti, in tantissimi hanno commentato dicendo: “Un cambiamento drastico.. spero tu stia bene”, “Ma quanto sei magro??”, oppure “Torna come quando eri ad Amici, ti prego!”. Jacopo ha perso tantissimi chili, è quasi irriconoscibile, la foto ha sconvolto tutti, ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.