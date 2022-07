Gemma Galgani lo confessa a tutti, è pazza di lui: famosissimo 20enne | FOTO

La famosa dama del trono over del programma condotto da Maria De Filippi, UeD, perde completamente la testa per un giovane 20enne. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta effettivamente.

La nota dama del programma di Maria nel tempo ha acquisito una visibilità inimmaginabile, il suo percorso affrontato all’intento dello studio di Uomini e Donne appunto l’ha resa incredibilmente amata e ben voluta da tutti i telespettatori. In questi ultimi anni la donna si è avvicinata a diversi uomini con il semplice scopo di trovare l’amore della sua vita. In diverse occasioni però questa sua vicinanza ha attirato le forti critiche della famosa opinionista Tina Cipollari. Vi ricordiamo appunto che, qualche tempo fa lei si frequentò con un cavaliere molto più giovane di lei.

Ebbene, anche in questo caso la donna ha perso completamente la testa proprio per un giovane famoso nel mondo dello spettacolo. Il quale negli ultimi mesi ha conquistato l’attenzione di praticamente tutti gli italiani e perfino a sua.

Lei appunto si è follemente innamorata di lui e, nelle ultime ore, ha deciso di confessare il suo amore per lui a tutto il suo pubblico esponendosi incredibilmente. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta e come è nato il suo amore nei suoi confronti.

La dama Gemma Galgani di UeD perde completamente la testa per lui: ecco di chi si tratta

Nelle ultime ore come vi abbiamo già anticipato la famosa dama ha deciso di confessare a tutti i suoi fan il suo amore nei confronti di un giovane ragazzo che negli ultimi mesi ha conquistato il cuore di tutti. Lui appunto è un volto incredibilmente importante nel mondo dello spettacolo e non solo. Stiamo parlando del famoso cantante che ha vinto l’ultima edizione del noto programma televisivo condotto anch’esso dalla famigerata Maria De Filippi, ovvero Luigi Strangis.

Per chi non lo sapesse in questo periodo alcuni artisti hanno iniziato a prendere parte a dei progetti che tutti noi aspettavamo. Sono appunto iniziati i concerti, dando finalmente una boccata d’aria a tutti gli italiani dopo anni di pandemia e quarantene. Nei prossimi giorni il noto volto di Amici inizierà a tenere dei concerti, la nota dama quindi ha deciso di condividere le date di questi ultimi esprimendo pubblicamente il suo pensiero. Il 19 agosto luigi sarà a Lecce e Gemma ha espressamente detto che vorrebbe esserci proprio per supportarlo poiché lo stima molto e, come tutti gli altri suoi fan, lo ama infinitamente.