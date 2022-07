“È già finita”, storia in mille frantumi: proprio loro si dicono addio dopo Amici

Proprio loro si allontanano definitivamente, la coppia più amata del noto talent condotto da Maria De Filippi, Amici, decidono di separarsi dopo il termine del programma. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta effettivamente.

Nel corso della scorsa edizione del noto programma condotto dalla famosa Maria De Filippi si sono formati diversi legami tra i giovani volti che ne hanno preso parte. Come ben saprete ognuno di loro si è iscritto seguendo il sogno di una vita, con la speranza di poter finalmente realizzare i propri obbiettivi. Questo però non li ha affatto fermati nel creare dei rapporti unici perfino con i propri avversari. Ebbene sì, già in passato abbiamo visto due o più persone sfidarsi nonostante il profondo affetto che li legame.

Nella scorsa edizione sono diversi gli allievi che hanno preferito mettere da parte ogni rancore per portare avanti un sogno insieme. Diventando così l’uno la spalla dell’altro senza affrontare le difficoltà da soli. La prima coppia che è sbocciata proprio sotto gli occhi di tutti gli italiani è quella attualmente formata da Albe e Serena, ovvero il cantante e la ballerina. I due però fuori dalla casetta hanno continuato a condividere la loro quotidianità nonostante le innumerevoli difficoltà.

Vi ricordiamo appunto che presto la ballerina lascerà l’Italia per via della borsa di studio ottenuta proprio grazie al programma. Questo però per loro non rappresenta affatto un problema poiché più volte hanno confessato di aver già programmato tutto nei minimi dettagli. La coppa in questione invece pare che si sia allontanata molto fin dalle prime giornate vissute fiori dal talent. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e soprattutto di chi si tratta.

Proprio loro decidono di separarsi poco dopo il termine di Amici: tutti i dettagli a riguardo

A differenza di Albe e Serena, i quali si sono sempre mostrati in pubblico insieme, i due non hanno portato avanti lo stesso pensiero. A differenza della coppia precedentemente nominata appunto, loro hanno preferito mantenere un profilo incredibilmente basso, tanto da far dubitare della loro stessa vicinanza. Stiamo indubbiamente parlando si Sissi e Dario, ovvero la cantante ed il ballerino.

Come ben saprete ogni allievo dopo il termine del programma si è ritrovato particolarmente impegnato nell’ambito lavorativo. I due infatti hanno dovuto prendere parte a diversi progetti separati, i quali gli hanno fatto scalare un nuovo gradino sulla gradinata del successo. Questo però pare che li abbia fatti allontanare dal momento che non sono più apparsi insieme neanche sui loro profili social. Questo non ha fato altro che incrementare i dubbi sulla loro presunta rottura. Attualmente però non possiamo affermare nulla di certo dal momento che non vi è alcuna conferma o smentita dei diretti interessati. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa stia accadendo fra i due.