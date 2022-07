“Bellissima, complimenti”, non è più un segreto: Tomaso Trussardi bacia lei | FOTO

Il noto imprenditore Tomaso Trussardi non si nasconde più, decide di mostrare a tutti il suo unico e grande amore. Ecco chi è la persona che ha conquistato il suo cuore dopo Michelle Hunziker: tutti i dettagli a riguardo.

negli ultimi mesi sul suo conto si è scatenato un vero e proprio putiferio mediatico per via della separazione da lui stesso confermata dalla nota conduttrice Michelle Hunziker. I due hanno condiviso insieme dei momenti magici ma purtroppo, dopo ben 10 anni di relazione i due hanno deciso di allontanarsi definitivamente prendendo le distanze in ogni ambito. Dopo l’annuncio la famosa showgirl non ha affatto perso tempo ed appunto ormai da diversi mesi porta avanti una relazione sentimentale con il noto medico chirurgo Giovanni Angiolini.

A differenza sua, l’imprenditore non si è mai mostrato in dolce compagnia dopo la loro separazione. Anzi è apparso particolarmente lontano da ogni tipo di chiacchiericcio. Si è appunto concentrato principalmente sul suo lavoro ed ovviamente al suo ruolo di padre. Insieme a Michelle, nonostante tutto, ha deciso di mantenere in ogni caso un rapporto amichevole così da non influenzare l’infanzia delle loro due splendide bambine, ovvero Sole e Celeste.

In diverse occasioni appunto entrambi si sono mostrati insieme alle bambine così da non far loro pesare la separazione. Nelle ultime ore però l’imprenditore ha deciso di mostrarsi pubblicamente esprimendo il suo immenso amore per una persona particolare. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta e cosa è successo fra i due.

Tomaso Trussardi follemente innamorato di lei: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore il famoso imprenditore ha deciso di mostrarsi come mai fatto. Solitamente appunto lui non ama mostrare la propria quotidianità ed anzi ama particolarmente mantenere riservata la propria privacy, come è giusto che sia. Questa volta però tutto è cambiato. Da quando lui si è allontanato dalla showgirl la sua vita è nuovamente cambiata e la sua attenzione si è basata principalmente sulle piccole cose iniziando così ad apprezzare ed a innalzare tutti coloro che lo circondano.

Sono davvero poche appunto le occasioni in cui il padre di famiglia decide di pubblicare la sua vita privata in compagnia delle sue due splendide bambine. Questa volta però ha deciso di fare un’eccezione per condividere un momento magico con una delle sue due figlie. Ha appunto pubblicato uno scatto che lo ritrae in compagnia di Sole, dove quest’ultima lo bacia come solo una figlia sa fare.