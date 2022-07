Barbecue, metti un cubetto di ghiaccio sulla carne: succede qualcosa di inimmaginabile

By

Ecco che oggi vi sveliamo perché dovreste mettere un cubetto di ghiaccio sopra la carne mentre stai facendo il barbecue.

Oggi vi elenchiamo quali sono i migliori tipi di carne per i vostri barbecue e vi sveliamo perché dovreste mettere un cubetto di ghiaccio sulla carne per cuocerla al meglio. Continuate a leggere!

I migliori tipi di carne per Barbecue

Nel mercato esistono molti tipi di carne per barbecue: i principali sono quelli di maiale, vitello, agnello o pollo. A seconda del metodo di cottura che utilizzate per fare l’arrosto, che sia a gas, carbone o elettrico, la nostra carne alla griglia può richiedere meno o più tempo per cuocere.

Il maiale è una delle migliori opzioni, perché è ventura sempre a prezzi più convenienti. Se la tua intenzione è risparmiare, vuoi dedicare poco tempo alla cucina e vuoi condividere l’arrosto con i tuoi parenti, ti consigliamo di scegliere il maiale. E’ molto versatile.

Una grigliata a base di carne di pollo è un’ottima opzione, non solo per la sua versatilità, ma anche per la sua salute.

Dovrai cuocere il pollo nella griglia in modo che non perda la sua succosità: non è sempre facile, perché la sua cottura richiede molto tempo.

Un’alternativa è il manzo: ma non confonderti, non una qualsiasi carne di manzo andrà bene per una buona grigliata. Tutto dipenderà dal tuo budget e da quanto vuoi che il tuo barbecue sia di qualità. Non possiamo paragonare un barbecue con arrosto o bistecca alla salsiccia o alla cottura di un pesce alla griglia.

Oggi, inoltre, vi proponiamo un metodo sconosciuto ai più.

Metti un cubetto di ghiaccio sulla carne

Un metodo rivoluzionario che sicuramente non conosci e che ti aiuterà a cuocere in maniera impeccabile la carne è quello del cubetto di ghiaccio.

Sono in tantissimi, infatti, a raccomandare di mettere un cubetto di ghiaccio sulla carne per migliorarne la texture.

Se metti un cubetto, invece, manterrai la carne morbida e succosa! Tutto quello che devi fare è adagiarne uno sul grill, proprio sopra la carne e aspettare che si sciolga.

Se in quel momento non ne avete uno a disposizione, vi consigliamo di usare un pezzetto di burro.

E tu conoscevi questo trucco? Puoi usarla con tutti i tipi di carne, specialmente quelli come il manzo, il maiale e il pollo. Facci sapere se funziona, morbidezza garantita!