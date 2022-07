Amici, l’indiscrezione fa tremare i fan: è finita | Addio allo storico docente di Maria

By

Amici, addio allo storico docente. I fan sono tristissimi, ecco chi lascerà la sua cattedra a malincuore.

Non arrivano buone notizie per i fan di Amici. L’indiscrezione bomba fa tremare i telespettatori: la moglie di Maurizio Costanzo ‘licenzia’ proprio lui. L’amatissimo docente è fuori dai giochi.

Amici, arriva l’indiscrezione che fa tremare i fan

Amici di Maria De Filippi è terminato solo da qualche mese eppure la presentatrice più amata di Canale 5, con il suo team di professori e di ballerini professionisti, è già all’opera per le selezioni necessarie per formare la nuova classe del talent più seguito d’Italia.

A partire dal prossimo settembre, la moglie di Maurizio Costanzo tornerà al timone dell’accademia più famosa d’Italia e nuovi giovani talenti saranno formati e pronti per essere lanciati nel mondo dell’arte.

A proposito di Amici, arriva una indiscrezione bomba che fa tremare i telespettatori. Pare infatti che Maria De Filippi abbia deciso di sostituire proprio lui, uno dei docenti più amati della famosa accademia di Canale 5. I fan sono dispiaciutissimi.

Ecco chi dovrà dire addio alla sua cattedra da insegnante e chi sarà invece a sostituirlo. Scopriamolo insieme.

Chi è l’amatissimo docente ‘licenziato’ dal talent

Nelle scorse ore è stata sganciata la notizia bomba: Maria De Filippi ha deciso di ‘licenziare’ proprio lui, uno dei volti più amati del talent nonché storico docente: stiamo parlando di Raimondo Todaro.

Il ballerino, prima pupilla di Milly Carlucci che con lei ha lavorato per un decennio a Ballando con le stelle, è diventato da qualche anno la spalla di Maria De Filippi. Insegnante amatissimo, rispettato da tutti, dal cuore enorme, è sicuramente tra i professori più apprezzati della scuola di Canale 5.

Comprensivo, paziente, dolce è un fratello maggiore per gli allievi che hanno la fortuna di poter lavorare con lui. Tuttavia proprio riguardo Raimondo Todaro, giungono delle notizie che non rallegrano i fan.

Qualche ora fa, tra i corridoi del gossip, è iniziata a circolare prepotente la voce che vedrebbe Raimondo Todaro fatto fuori da Amici e sostituito da un altro volto noto della trasmissione: stiamo parlando di Simone Nolasco.

Il ballerino professionista dell’accademia più famosa di Canale 5 sarebbe pronto a prendere il posto dell’amatissimo Raimondo. Ma, come sottolinea Novella 2000 questo rumor per il momento è infondato. Come mai circola questa voce?

Da qualche settimana sono iniziati i casting per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e proprio Simone Nolasco sta prendendo parte come docente alle selezioni per i ballerini.

Questa sua presenza nelle fasi iniziali del programma sta facendo preoccupare i fan. Dunque si tratta di un rumor che nasce dalla presenza di Nolasco ai casting di ballo di Amici ma, come evidenzia sempre il settimanale Novella 2000, Simone Nolasco ha sempre preso parte ai casting della trasmissione giudicando le qualità artistiche dei ragazzi.

Insomma, il posto di Raimondo Todaro, almeno per un altro anno, dovrebbe essere salvo. I telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo, con ogni probabilità, a partire dalla prossima stagione televisiva, rivedremo nuovamente l’amatissimo docente dietro la cattedra che lo ha reso una vera e propria celebrità.