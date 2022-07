Alberto di Monaco, clamoroso scoop: “Ha messo incinta un’altra” | Povera Charlene

By

Il famosissimo Principe di Monaco, Alberto Di Monaco, è protagonista di un clamoroso scoop. Spunta tutta la verità: un’altra donna è rimasta incinta. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta effettivamente.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare una notizia del tutto sconvolgente che appunto ha lasciato senza parole tutti coloro che seguono costantemente le dinamiche che coinvolgono il noto Principe. Per chi non lo sapesse qualche mese fa quest’ultimo è stato nuovamente protagonista di uno scoop del tutto inaspettato.

La famosa Charlene Di Monaco ha dovuto affrontare una malattia che l’ha costretta a stare molto lontano da casa e da tutta la si famiglia. Mentre lei si trovava in una clinica in Svizzera sul conto del Principe hanno iniziato a circolare delle voci non particolarmente dignitose, dal momento che potrebbero intaccare gravemente il suo matrimonio e la sua stessa reputazione.

Con il passare del tempo però questi chiacchiericci hanno iniziato a dissolversi nel nulla lasciando così spazio ad una quotidianità serena. Nelle ultime ore però l’incubo ha nuovamente bussato alle loro porte sconvolgendo tutti i loro sudditi. Vediamo quindi nel dettaglio cosa effettivamente è accaduto e soprattutto di chi si tratta.

Alberto Di Monaco protagonista di uno scoop sconvolgente: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore sul conto del noto Principe di Monaco si è scatenato un putiferio mediatico che non ha precedenti. Già diverso tempo fa trapelò appunto un chiacchiericcio per quanto riguarda una presunta gravidanza e quindi un figlio illegittimo. Ebbene, dopo molti mesi torna nuovamente a sconvolgere tutto il suo popolo.

Nelle ultime ore, la donna che accusava il Principe di essere il padre di suo figlio è tornata a ad affermare la sua versione.

“Ci siamo incontrati in Brasile. Ho lavorato in un club a Capocabana, ha confidato per la prima volta. “– Queste sono le parole che ha dichiarato durante l’intervista di Barbara D’Urso. Il Principe però ha negato ogni accusa ed ha rifiutato ogni sua richiesta. La donna tuttavia, continua a chiedere il test del DNA per confermare la sua versione dei fatti.

Questo ovviamente ha portato nuovamente dello conforto nella quotidianità di Charlene di Monaco. Attualmente però si è in cerca tuttora della verità, non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa è successo fra i due.