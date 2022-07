UeD, portato d’urgenza in clinica: paura per il famosissimo cavaliere del trono over

Pessime notizie dal trono del noto programma UeD, proprio lui portato d’urgenza in clinica. Attimi di paura per io noto volto: ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta.

In queste ultime ore il noto cavaliere del rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi si è ritrovato in una situazione del tutto complicata. Per chi non lo sapesse il famoso dating show attualmente è in sospeso dal momento che riprenderà le ripreso proprio da settembre. Ogni membro del cast quindi non frequenta lo studio da ormai diverso tempo ed ognuno di loro appunto vivono la loro vita quotidiana ben lontani dalle telecamere.

Nonostante questo però la visibilità di ogni membro del cast, acquisita nel tempo, consente a tutti noi di rimanere continuamente informati sulla loro vita privata. Nella maggior parte dei casi appunto sono proprio i diretti interessati che comunicano a tutto il loro vasto pubblico i dettagli più succulenti.

Nelle ultime ore però una notizia ha allarmato tutti i fan di un cavaliere che ha finalmente coronato uno dei suoi sogni. Le dichiarazioni rilasciate quale ora fa però non sono affatto rassicuranti ed anzi sono abbastanza preoccupanti. Vediamo quindi nel dettagli di chi si tratta effettivamente e cosa è davvero successo.

Cavaliere del trono over di UeD portato d’urgenza in clinica, ecco tutti i dettagli a riguardo: quali sono le sue condizioni attuali

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore un noto membro del famoso cast del programma di Maria De Filippi ha attraversato un periodo del tutto inaspettato. Solo qualche ora fa appunto ha annunciato pubblicamente, davanti tutto il suo pubblico di doversi sottoporre ad un’intervento per via di un problema principalmente legato al ginocchio. Stiamo indubbiamente parlando del noto Fabio Mantovani, il quale ormai da diversi mesi ha deciso di convolare a nozze proprio con una delle dame del trono over, ovvero Isabella Ricci.

Fabio portato in clinica, al suo fianco c’è Isabella..❤️ pic.twitter.com/YoSvyCKSZ7 — Marietta (@Mariettamitica) June 29, 2022

Quest’ultima appunto si trovava con ed insieme hanno deciso di comunicare il tutto al pubblico. I due sono apparsi però molto tranquilli anche se molto probabilmente hanno cercato semplicemente di farsi forza a vicenda.

“Ciao amici, fine settimana Fabio entra in clinica perché si deve far aggiustare un ginocchio di quando era giovane e faceva il calciatore.” – Queste sono le parole di Isabella, la quale ha affrontato insieme a lui ogni singolo paso senza lasciarlo mai solo. Attualmente pare che le sue condizioni siano nella norma ed anzi che l’operazione sia andata a buon fine.