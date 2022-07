Tiramisù alla banana, non sai che ti perdi: il perfetto dolce estivo | Pochissime kcal

Ecco che oggi ti proponiamo una deliziosa torta che siamo sicuri non dimenticherete, quella del tiramisù alla banana.

Scopri i benefici del frutto protagonista di questa ricetta, assieme a ingredienti e procedimento!

I benefici della banana

La banana è un frutto ideale per le persone che praticano sport o che sono molto attive mentalmente e fisicamente. Includerlo nella dieta abituale di bambini e adolescenti è perfetto.

Questo frutto promuove una buona circolazione sanguigna, è in grado di prevenire o alleviare le ulcere allo stomaco e di proteggere la mucosa intestinale.

Inoltre, promuove il corretto funzionamento del sistema nervoso. Continua a leggere per scoprire la ricetta del tiramisù alla banana.

La ricetta del tiramisù alla banana

100 mg di mascarpone

1 uovo

30 g di zucchero

150 g di pan di spagna

1 banana

1 bicchiere di latte con cacao in polvere

E ora ecco il procedimento:

Tagliate il pan di spagna delle dimensioni di una tazza. Utilizzare la bocca di una delle coppe per prendere la misura. Scaldare un po’ il latte con il cacao. Non è necessario che bollisca. Bagniamo con esso la torta e li adagiamo bene sul fondo dei bicchieri.

Quindi, tagliamo la banana a fette sottili e le mettiamo sulla torta in ciascuna delle tazze. Separare ora gli albumi dai tuorli e conservarli separatamente in ciotole profonde.

Prendiamo gli albumi e li montiamo a neve, sbattiamo generosamente fino ad avere un risultato spumoso e compatto, senza liquidi. Nell’altra ciotola, mescolate lo zucchero con i tuorli, fino a quando entrambi gli ingredienti non saranno ben incorporati e non rimarrà un solo cristallo di zucchero.

Poi aggiungete il mascarpone. Mescolate fino ad ottenere un composto ben amalgamato e aggiungete lentamente gli albumi a neve ben ferma. Potete aiutarvi con un cucchiaio o una forchetta e mescolare lentamente fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi.

Successivamente, versatela nel bicchiere, facendo attenzione a non rovesciarla e a non lasciare gocce sui bordi. Cercate di non riempirlo troppo; l’idea è quella di creare più strati. Tre sono normalmente utilizzati.

Ripetere il procedimento tenendo conto dell’ordine degli ingredienti: torta bagnata nel latte con cacao, fette di banana.

Lo strato finale dovrebbe essere la banana in modo che risalti e rimanga come decorazione. Poi si può procedere alla decorazione mettendo anche delle gocce di cioccolato sulla superficie del composto.

Potete anche aggiungere del cacao o della cannella in polvere. Può anche essere sciroppo di frutta per insaporire. Portatela in frigo in modo che raggiunga una buona consistenza. Non metterlo in congelatore: vogliamo che si raffreddi, no che congeli.