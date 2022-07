Serena Bortone, l’inaspettata coppia: vola in vacanza con lui | Più famoso di lei

La famosa conduttrice Serena Bortone in vacanza con un uomo incredibilmente famoso. L’inaspettata coppia beccata insieme: vediamo insieme chi è il suo lui con il quale trascorrerà le sue vacanze. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Lei, nota conduttrice e autrice televisiva è nata a Roma. Nel 1989 a soli 19 anni inizia a lavorare in televisione all’intento della redazione di Alla Ricerca Dell’Arca, programma di Nino D’Amato. Prosegue successivamente in ben altre due trasmissioni televisive come: Avanzi e Ultimo Minuto. Successivamente inizia la sua collaborazione con il programma d’inchiesta Mi Manda Lubrano, la quale cambierà completamente la sua vita. Dopo solo qualche anno diventa inviata per i collegamenti in diretta del noto programma Mi Manda Rai Tre.

Con il passare del tempo la sua carriera inizia la salita verso il successo. Ha perfino lavorato come giornalista politica, grazie al quale diventa inviata ed autrice di Telecamere. Dopo qualche tempo torna nuovamente come autrice all’inchieste di Mi Manda rai Tre. Tutto questo non ha fatto altro che indirizzarla per la via giusta da percorrere, per questo motivo infatti con il passare del tempo il suo nome continua ad acquisire una notorietà inimmaginabile.

Questo le ha concesso di fare una conoscenza del personale famoso nel mondo dello spettacolo, il quale tuttora la segue stimandola e provando un profondo affetto nei suoi confronti. Nella ultime ore appunto, un legame particolare pare sia mutato appunto in qualcosa di più. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta.

Serena Bortone immortalata proprio con lui, dopo tanto duro lavoro arriva finalmente una vacanza rilassante con la sua metà

Come vi abbiamo già detto appunto, nella sua vita la donna ha pensato perennemente ed instancabilmente alla sua vita lavorativa. Proprio per questo appunto lo scatto fatto nella sua vita quotidiana ha stupito letteralmente tutti. Circa due anni fa debutta appunto su Rai 1, una trasmissione per la quale la vede ancora protagonista del programma Oggi è un altro giorno. Alla fine della stagione televisiva di questo programma, decide appunto di poter rinfrancarsi dalle sue fatiche trascorrendo le sue vacanze prima in Spagna. Lei stessa, durante questo viaggio, rende partecipi tutti i suoi fan attraverso i social.

Proprio tramite questi la donna ha deciso di postare una foto iconica al fianco di un uomo del tutto inaspettato. Stiamo parlando appunto di Alberto Matano, il quale è convolato a nozze da poco con il suo storico compagno. Pare però che i due abbiano deciso di lasciare a casa ogni problematica trascorrendo insieme delle giornate fantastiche in onore della loro incredibile amicizia.