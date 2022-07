Sacchi con acqua e monete in balcone, in estate lo fanno tutti: risolve un problema comune

Negli USA molte persone appendono al sole sacchi con acqua e monete in balcone o sui portici di case e ristoranti. Chi viaggia negli States si chiederà a cosa servono.

Si tratta di un metodo geniale, un rimedio della nonna, che ultimamente si è diffuso anche in Italia. A cosa serve?

Sacchi con acqua e monete in balcone per scacciare gli insetti

Il metodo naturale dei sacchi con acqua e monete in balcone è molto efficace per scacciare gli insetti (mosche, zanzare e mosconi che veicolano batteri e, perciò, possono contaminare il cibo causando malattie anche gravi).

Le buste in plastica riempite di acqua e monetine vengono appese in balcone o nei terrazzi: la tecnica risulta particolarmente ingegnosa, semplice, naturale ed economica.

Ecco tutto quello di cui avrai bisogno per procedere:

Una manciata di monetine;

Acqua;

Buste in plastica trasparente;

Spago;

Nastro adesivo.

Si possono usare monetine di qualsiasi valore: da preferire quelle da 1-2 centesimi, più economiche, ma puoi sfruttare anche pezzetti di alluminio.

Il trucco dei sacchi con acqua e monete in balcone: come procedere

Una volta che ti sarai procurato il necessario, dovrai procedere in questo modo:

Riempi i sacchi di plastica per metà con acqua;

Inserisci 3-4 monetine o, in alternativa, pezzetti di alluminio;

Chiudi con cura le buste con del nastro adesivo ed avvolgile con lo spago;

Appendi i sacchi sul balcone o in terrazza, davanti alle finestre da cui entrano mosconi, mosche e zanzare.

Perché i sacchi con acqua e monete funzionano?

Non è facile rispondere a questa domanda perché non è chiaro il motivo per cui il trucco funzioni.

E’ stata avanzata un’ipotesi al riguardo: pare che i riflessi luminosi generati da acqua e monete siano particolarmente fastidiosi per gli insetti.

Ecco perché sempre più persone appendono buste piene d’acqua e monete sui davanzali. Ad oggi, nessuna prova scientifica dimostra perché e in che modo questo metodo funzioni ma ti basterà sapere che funziona eccome. Provare non costa niente.

Insetti fastidiosi e pericolosi

Contro insetti fastidiosi come mosconi, mosche e zanzare non serve usare pesticidi repellenti chimici, dannosi per la salute e per l’ambiente.

La soluzione che ti abbiamo appena svelato è naturale ed efficace: ti permetterà di liberarti di insetti che si rivelano non solo fastidiosi ma potenzialmente pericolosi per la salute, soprattutto mosche e mosconi che trasportano batteri contaminando i cibi. Ecco perché bisogna tenerli lontani dalla cucina e da qualsiasi ambiente dove consumiamo i cibi.