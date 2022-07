Sabrina Mbarek, dopo il GF ha spiccato il volo: ha trovato fortuna all’estero

By

Vi ricordate di Sabrina Mbarek? Impossibile dimenticare quando nel 2011, all’età di 21 anni, vinse la dodicesima edizione del Grande Fratello. Ma che fine ha fatto? E’ da tantissimo tempo che non la vediamo più nel piccolo schermo: scopriamo di più.

Sabrina Mbarek dopo la sua vittoria alla dodicesima edizione del Grande Fratello Vip, ha completamente cambiato vita. Purtroppo, in quell’anno, il reality di Canale 5 non ebbe molto successo, infatti, anche i concorrenti sparirono completamente dai riflettori.

E’ raro che un reality non porti successo e notorietà, ma fu proprio così, anche per la vincitrice. La giovane, subito dopo la fine della sua avventura nella casa più spiata d’Italia, fu dimenticata dai salotti più importanti della televisione italiana. Ma sapete che fine ha fatto? Non ci crederete mai, ma ha intrapreso proprio un’altra strada.

Sabrina Mbarek dopo la vittoria al Grande Fratello

Sabrina Mbarek, divenne nota nel 2011 per aver partecipato alla dodicesima edizione del Grande Fratello. Aveva 21 anni ed era una studentessa quando decise di entrare nella casa più spiata d’Italia per tentare un’esperienza diversa.

Lei varcò la famosa porta rossa dopo 78 giorni e grazie alla storia con Vito Mancini conquistò l’attenzione di milioni di telespettatori. Il loro fu proprio un vero colpo di fulmine, ma non durò per moltissimo tempo. Il programma terminò e dopo poco anche loro si lasciarono. Lo annunciarono con un post su Facebook.

Di solito i vincitori del Grande Fratello, continuano il loro percorso televisivo, ma Sabrina no. La giovane studentessa decise di continuare a vivere la sua vita come ha sempre fatto, lontana dai riflettori. Ma sapete che cosa combina oggi? Non ci crederete mai, ma grazie a tantissimi sacrifici la sua vita è cambiata totalmente.

Sabrina Mbarek, che fine ha fatto? Ha trovato fortuna all’estero

Sabrina Mbarek, scomparse completamente dal panorama televisivo italiano e continuò a concentrarsi sullo studio, infatti, ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso L’Università di Roma Tre.

Dal suo profilo Instagram, siamo venuti a conoscenza anche della sua più grande passione, ovvero, viaggiare. Addirittura, nel 2021 ha concluso gli studi alla Shepard Broad College of Lay a Los Angeles.

Riguardo la sua vita privata, invece, sappiamo che è felicemente fidanzata. Purtroppo non abbiamo informazioni sulla sua dolce metà, dato che Sabrina dopo la sua esperienza al Grande Fratello si è totalmente allontanata dai riflettori e oggi è una persona molto riservata.