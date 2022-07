Guai a corte, il principe Harry chiamato urgentemente in tribunale: l’accusa è gravissima

Principe Harry sotto inchiesta. Il rampollo di casa Windsor chiamato urgentemente in tribunale. Le accuse che pendono sulla sua testa coronata sono gravissime. Ecco che cosa ha combinato.

Il principe Harry nei guai, proprio lui chiamato a rispondere di accuse gravissime. Il marito di Meghan Markle in getta infamia sulla Royal Family. Ecco che cosa ha fatto.

Il principe Harry nell’occhio del ciclone

Il rampollo di casa Windsor non smette di essere al centro dell’attenzione. Il nipote prediletto della Regina Elisabetta sta combinando un guaio dopo l’altro. Da quando ha lasciato la Royal Family per trasferirsi in America con la sua consorte, Meghan Markle ha dato solo delusioni e batoste alla sua famiglia.

Proprio qualche ora fa, è giunta una notizia che ha sconvolto i sudditi del Regno Unito ma soprattutto che ha scioccato la Royal Family: proprio lui, il rampollo della nobile casata inglese, costretto a ritornare sui suoi passi. Gravi accuse pendono sulla sua testa coronata, chiamato in tribunale. Che cosa ha fatto di così grave il principe Harry? Scopriamolo.

Il marito di Meghan Markle sotto accusa

Da quando ha lasciato la Royal Family per trasferirsi in America con la moglie e mettere su famiglia oltreoceano, il principe Harry ha deciso di diventare indipendente dalla Corona britannica e di rinunciare quindi anche ad ogni forma di dipendenza economica che da essa derivava.

Pertanto, il rampollo di casa Windsor si è dovuto rimboccare le maniche e trovare un lavoro. Insieme alla moglie hanno stipulato dei contratti dal valore di milioni di dollari con Netflix ma non è tutto.

Il secondogenito di Carlo e Diana ha messo piede anche in una startup ma sembra che i suoi dipendenti non siano per nulla felici di averlo nel team. Tra i compiti affidati al duca del Sussex vi è quello di controllare che i suoi dipendenti vivano in condizioni psicologiche tranquille per poter affrontare serenamente il loro lavoro.

Tuttavia nella BetterUp, questo il nome della startup nella quale il principe Harry è Chief Impact Officer, i dipendenti non sono felici. Ha raccontato un insider al Daily Beast:

“Molti di noi sono arrabbiati. Ho il cuore spezzato, penso che l’etica di BetterUp sia davvero discutibile. Molti come me sono indignati”.

I dipendenti della startup promettono di voler trovare una soluzione, si dicono disposti a portare anche la società e di conseguenza il principe Harry, in tribunale. I dipendenti si sono lamentati per gli orari di lavoro troppo duri e per il salario troppo basso oltre che per sentirsi ogni giorno trattati come semplice macchine per fare soldi.

La competizione è tanta, il clima di lavoro che si è venuto a creare non è per nulla sereno: il rischio qual è? Quello di danneggiare la salute mentale dei dipendenti. Dopo le dichiarazioni di alcuni insiders a settimanali importanti del Regno Unito, la startup BetterUp ha deciso di correre ai ripari e di apportare alcune correzioni aggiustando il tiro.