Elisabetta Gregoraci, ‘dimentica’ Briatore al fianco un famoso e ricchissimo 60enne

Elisabetta Gregoraci, altro che Briatore! La calabrese ‘dimentica’ l’imprenditore con un ricchissimo e famoso sessantenne. Lui lo conoscete tutti. Ecco di chi si tratta.

Elisabetta Gregoraci volta pagina dopo Briatore: al suo fianco un uomo ricchissimo e famosissimo della TV italiana. Il suo futuro è più luminoso che mai.

Elisabetta Gregoraci al centro del gossip

La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci torna prepotentemente a far parlare di sé. La ex moglie di Flavio Briatore è una delle primedonne della televisione italiana. Sempre protagonista di pettegolezzi e chiacchiericci, su di lei i fan sono informatissimi.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, il game show che le ha restituito la notorietà che per un po’ di tempo l’aveva abbandonata, è tornata a surfare l’onda del successo. Tra pochissimo la vedremo per un altro anno consecutivo al timone di Battiti live, lo show musicale in onda su Mediaset che sarà seguitissimo, proprio come lo scorso anno, sicuramente, dal pubblico italiano.

L’appuntamento musicale che la vedrà come protagonista, è per lei un altro piccolo, grande successo professionale. Ma le soddisfazioni non arrivano solo da un punto di vista lavorativo: altro che Briatore! La showgirl italiana al fianco di un famosissimo e conosciutissimo personaggio della televisione italiana, fa sognare tutti.

La showgirl ‘dimentica’ Briatore con un famoso della TV

Flavio Briatore è acqua passata, Elisabetta Gregoraci ora ha un unico uomo nella sua testa. Lui è un famoso e ricchissimo sessantenne, tra i personaggi più amati del piccolo schermo: stiamo parlando niente di meno che di Amadeus.

L’amatissimo conduttore è stato confermato nuovamente al timone anche di Sanremo 2023 ed Elisabetta Gregoraci spera di essere ‘corteggiata’ proprio da lui. La showgirl calabrese, in tanti anni di televisione, ha raggiunto delle soddisfazioni professionali di non poco conto. Attrice, conduttrice, stilista, scrittrice, protagonista dei reality, manca ancora un tassello però al suo puzzle personale, la conduzione di Sanremo.

Anche se lo scorso anno era stata data tra le papabili co-conduttrici insieme proprio ad Amadeus, del Festival della canzone italiana, purtroppo sfumò tutto all’ultimo momento. Quest’anno si mormora che per lei potrebbe esserci una seconda chance. Ma è ancora tutto da decidere.

Confermata la presenza accanto ad Amadeus di Chiara Ferragni ma della Gregoraci ancora nessuna news a riguardo ma sembra che anche il 2023 non sarà suo il palco di Sanremo. Elisabetta sarebbe felicissima di salire sul famoso palco dell’Ariston accanto a un personaggio del calibro di Amadeus.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, la ex gieffina parla dei suoi successi professionali e dei suoi desideri futuri e tra questi ultimi c’è anche il sogno di condurre Sanremo.

Insomma, Amadeus è l’uomo ora a cui Elisabetta punta, altro che Briatore! La vita sentimentale adesso è in secondo piano. La Gregoraci, dopo la fine della storia con l’imprenditore, ha deciso di gettarsi a capofitto sul lavoro e famiglia, ogni momento libero è dedicato in particolare a suo figlio Nathan Falco.

Con Briatore però le cose procedono a gonfie vele. Sebbene i due non siano più una coppia, in realtà continuano a volersi un grande bene, vivono vicinissimi, a 500 metri di distanza l’uno dall’altro per garantire serenità ed equilibrio al figlio e spesso si lasciano paparazzare insieme, segno che, anche se un matrimonio finisce, il bene e il rispetto possono continuare ad esistere.