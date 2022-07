Antonino Spinalbese, com’è diventata la figlia? Altro che Belen, è uguale al papà | FOTO

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, sono due bellissimi e bravissimi genitori. Entrambi innamorati di loro figlia Luna Marì. La piccola, è comparsa recentemente sul profilo IG della mamma e dallo scatto la vediamo molto più cresciuta: stupenda.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese – Lettoquotidiano.itLuna Marì è la gioia più grande di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La piccola ha pochi mesi, ma sembra già somigliare tantissimo a suo padre. La somiglianza è davvero clamorosa.

Ma hai visto la foto della figlia della showgirl argentina e del noto hair stylist? E’ una bambina bellissima, che è cresciuta in un batter d’occhio. Voi l’avete mai vista di recente? Rimarrete a bocca aperta appena la vedrete: scopriamo di più.

Luna Marì è cresciuta tantissimo: quanti mesi ha ora?

Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua secondogenita, Luna Marì, a Padova, quasi un anno fa, precisamente alle 2:30 nella notte tra l’11 e il 12 luglio. E’ difficile da credere, ma sono quasi passati 12 mesi, sembra ieri.

Tra pochi giorni, la figlia della nota argentina e l’hairstylist milanese compirà un anno. Sicuramente la separazione dei due genitori è stata burrascosa, ma non le mancherà l’affetto da parte loro.

Non sappiamo se Belen o Antonino organizzeranno una festa tutti insieme, sicuramente è ancora presto dato che Luna è piccola e la rottura tra i due è una notizia molto fresca, riunirsi non potrebbe essere l’idea giusta.

Ma avete visto Luna Marì, nell’ultimo scatto condiviso da sua mamma? E’ una bambina dolcissima e bellissima: vediamo quanto è cresciuta.

Luna Marì, la clamorosa somiglianza con Antonino Spinalbese

L’ultimo post Instagram di Belen Rodriguez, pubblicato nelle scorse ore, ha lasciato tutti a bocca aperta. Lo scatto ha rivelato quanto sia già cresciuta Luna Marì. La vediamo seduta con un bellissimo vestito a fiori, impossibile non innamorarsi di lei.

In pochissimo tempo, il post ha raggiunto migliaia di mi piace e commenti. Addirittura, in tantissimi hanno notato la clamorosa somiglianza tra la piccola e suo padre Antonino Spinalbese. Infatti, non sono mancati i commenti del tipo: “Il babbo in miniatura”,

“Quest’espressione è praticamente il padre” oppure “Uguale ad Antonino, incredibile.” Malgrado sia ancora piccola, in tantissimi hanno notato che Luna ha ripreso tutto da suo padre. Anche il primogenito di Belen, Santiago, è uguale a suo papà, Stefano De Martino.