“Sono innamorato di un uomo”, incredibile annuncio da UeD | Proprio lui confessa tutto

UeD, arriva l’incredibile annuncio che nessuno si aspettava. Proprio lui fa coming out e confessa tutto: è innamorato di un uomo. Ecco chi ha deciso di raccontare tutta la verità sul suo orientamento sessuale.

Colpo di scena senza precedenti nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi. Volto noto del programma fa una confessione che nessuno si aspettava: è fidanzato con un uomo. Arrivano le presentazioni pubbliche tramite i social.

UeD, volto noto del programma lascia tutti di stucco

Arriva un colpo di scena senza precedenti direttamente dal salotto dei sentimenti di Canale 5. Come sempre i protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi continuano a riservare sorprese e colpi di scena.

Proprio nelle scorse ore, un volto noto del programma ha fatto un annuncio sui social lasciando tutti di stucco: è innamorato di un uomo. Dopo anni spunta fuori tutta la verità, arriva il coming out inaspettato.

Attraverso il suo profilo Instagram, lui, protagonista del programma di Canale 5, presenta a tutti il suo compagno al quale dedica delle parole speciali comunicando finalmente al mondo la sua omosessualità. Ecco chi si è deciso a fare coming out lasciando tutti a bocca aperta. Pioggia di commenti positivi per la coppia che è finalmente uscita allo scoperto.

Chi è il famosissimo di Uomini e Donne che ha fatto coming out

Protagonista del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, nelle scorse ore ha fatto coming out e ha confessato di essere fidanzato con un uomo. Stiamo parlando di Luca Calvani. L’attore, imprenditore ed ex corteggiatore del salotto dei sentimenti di Canale 5 ha svelato, attraverso il suo profilo Instagram, la sua omosessualità e ha presentato a tutti il suo compagno.

Per mezzo di alcuni scatti pubblicati sul famoso social, ha finalmente deciso di tirare fuori un segreto che custodiva da tanto tempo. Il suo compagno ha un nome piuttosto famoso, è Alessandro Franchini, il suo socio nonché fidanzato da lungo tempo. Sembra infatti che Luca e Alessandro stiano insieme da ben 6 anni, una relazione lunga la loro che solo oggi trovano il coraggio di raccontare.

Dopo il matrimonio di Alberto Matano con il compagno Riccardo Mannino e nel pieno del Pride Month, l’ex volto noto di Uomini e Donne decide di vivere finalmente, in maniera libera, la sua omosessualità.

Il compagno di Luca, Alessandro Franchini, è un volto conosciuto. I due condividono l’amore per la natura e insieme gestiscono un casale in Toscana, a Camaiore vicino Lucca, dai paesaggi mozzafiato.

Luca, da quando ha fatto la sua prima apparizione a Uomini e Donne nel lontano 2004 come corteggiatore, ha avuto un grande successo. Calvani è diventato attore, ha recitato infatti in alcune fiction memorabili come “Distretto di polizia”, “Don Matteo” e “Tutti pazzi per amore”, solo per citarne alcune.

Ha partecipato e vinto l’Isola dei Famosi nel 2006 e da un po’ ha sostituito Diego Thomas in “Cortesie per gli ospiti”, altro programma seguitissimo. Luca Calvani prima di Alessandro ha avuto una compagna, che l’ha reso padre di Bianca, sua unica figlia. Sebbene il suo annuncio abbia sconvolto tutti, i fan si sono mostrati felicissimi per lui. Finalmente Luca può essere sé stesso.